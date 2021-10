Δεν απαντάει στη FIFA ο Αυγενάκης, νέα επιστολή για το αυτοδιοίκητο

Προκλητική συμπεριφορά από τον Λευτέρη Αυγενάκη απέναντι στις διεθνείς συνομοσπονδίες, αδιαφορώντας για τη συνάντηση που του έχουν ζηητήσει αναφορικά με το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού αγνοεί προκλητικά FIFA και UEFA, οι οποίες από τις 24 Σεπτεμβρίου είχαν ζητήσει με επιστολή τους προς τον ίδιο να υπάρξει συνάντηση, ώστε να εναρμονιστεί ο νέος αθλητικός νόμος με την Ολιστική Μελέτη σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση του αυτοδιοίκητου της ΕΠΟ.

Περισσότερο από ένα μήνα μετά, ο Λευτέρης Αυγενάκης δεν έχει δώσει καμία απολύτως απάντηση στη FIFA όπως επισημαίνει η παγκόσμια ομοσπονδία στη νέα επιστολή της και ζητάει εκ νέου τετ α τετ με τον Υφυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα.

Την επιστολή υπογράφει η Επικεφαλής Υπεύθυνη Διακυβέρνησης Ομοσπονδιών Μελών της FIFA, Λάουρα Ντίτζακ.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Με νέα επιστολή της στον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, η FIFA επανέρχεται στο θέμα της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Ολιστική Μελέτη της UEFA για την Ε.Π.Ο.

Η επιστολή αποτελεί συνέχεια της κοινής επιστολής που είχαν στείλει στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 FIFA και UEFA στον κ. Αυγενάκη, με την οποία ζητούσαν από τον υφυπουργό αθλητισμού τη συνέχιση των συζητήσεων "για τον ελληνικό Αθλητικό Νόμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητά του με το αυτοδιοίκητο της Ε.Π.Ο.".

Η FIFA αναφέρει στη νέα της επιστολή ότι δεν έχει λάβει απάντηση σε αυτή που έστειλε στις 24 Σεπτεμβρίου και ζητά από τον υφυπουργό Αθλητισμού να ορισθεί συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί η εναρμόνιση της ελληνικής αθλητικής νομοθεσίας με την Ολιστική Μελέτη της UEFA για την Ε.Π.Ο. και το αυτοδιοίκητο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η επιστολή της FIFA στα αγγλικά

Dear Mr Avgenakis,

Reference is made to the joint correspondence from FIFA and UEFA dated 24 September 2021. (see enclosed)

Unfortunately, we have not yet received a response from your esteemed Office.

We hereby would like to once again ask you to kindly suggest suitable dates for our organizations to come to Athens and sit down with representatives of your Office.

Thank you for your attention to this matter.

Kind regards,

Laura Dijak

Senior MA Governance Manager

Member Associations Division

Η μετάφραση της επιστολής της FIFA στα ελληνικά

Σας παραπέμπουμε στην κοινή επιστολή των FIFA και UEFA της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 (βλ. συνημμένο).

Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση από το αξιότιμό Γραφείο σας.

Δια της παρούσης, θα θέλαμε και πάλι να σας παρακαλέσουμε να προτείνετε κατάλληλες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορέσουν οι αντιπροσωπείες μας να έρθουν στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν με τους εκπροσώπους του Γραφείου σας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Με εκτίμηση,

Λάουρα Ντίτζακ

Επικεφαλής Υπεύθυνη Διακυβέρνησης Ομοσπονδιών Μελών

FIFA