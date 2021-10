ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του ματς με τον Βόλο ο Α.Ζίβκοβιτς

Τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ανέδειξαν ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης με τον Βόλο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στην σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσε η ΠΑΕ.

Ο Σέρβος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, σημείωσε δύο γκολ και άνοιξε λογαριασμό για την φετινή σεζόν, με τους οπαδούς του Δικεφάλου να τον αναδείχνουν ως τον Fans’ Man of the Match.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον ΝΠΣ Βόλος στο γήπεδο της Τούμπας για την 6η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ήταν ένα… θεότρελο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή, πήρε προβάδισμα με 4-1 αλλά στο δεύτερο μέρος ο ΝΠΣ Βόλος βρήκε τρόπο και πήρε τον βαθμό, σκοράροντας σε κάθε φάση που δημιούργησε, με τους παίκτες του Λουτσέσκου να σπαταλούν σωρεία ευκαιριών για να πάρουν το τρίποντο.

Εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος πέτυχε τα πρώτα του γκολ τη φετινή σεζόν, σκοράροντας δις με άψογα τελειώματα, ενώ γενικότερα έκανε μία γεμάτη εμφάνιση σε άμυνα κι επίθεση.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Zile συγκέντρωσε το 40,94% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα.