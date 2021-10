Μπόντο Γκλιμτ: Επική δήλωση του προπονητή της για τον Ζοσέ Μουρίνιο

Είχε «τρελά» κέφια ο τεχνικός της Μπόντο Γκλιμτ πριν το ματς με τη Ρόμα.

Μία επική δήλωση έκανε ο τεχνικός της Μπόντο Γκλιμτ ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η ώρα της αναμέτρησης με τη Ρόμα του Μουρίνιο πλησιάζει και ο τεχνικός της Μπόντο Γκλιμτ, Κγέτιλ Κνάτσεν, είχε τρομερά κέφια στη συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση αν ο Μουρίνιο είναι ο «Special One», ποιος είναι αυτός, έδωσε μία απάντηση-ρεσιτάλ. «Ο Μουρίνιο είναι ο Special One, ο Κλοπ που έχει τρομερή φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, είναι ο Normal One και αφού το Normal One είναι πιασμένο, θα πάρω το… Pretty One (σσ. ο όμορφος)», είπε χαρακτριστικά ο Κνάτσεν.