Μπορεί ο ΟΦΗ να βρέθηκε στα…σχοινιά με το «καλησπέρα» της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό, ωστόσο όχι μόνο σηκώθηκε, αλλά με αυτογκόλ του Μαλή (17΄) και εύστοχο πέναλτι του Νέιρα (61΄) πήρε δίκαια το παρθενικό του «τρίποντο» στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος, νικώντας με σκορ 2-1.

Με γκολ από τα…αποδυτήρια ξεκίνησε το ματς στο Αγρίνιο. Προτού καν συμπληρωθεί το α΄δεκάλεπτο και ζεσταθούν οι μηχανές των δύο ομάδων, οι Αγρινιώτες άνοιξαν το σκορ στο 7΄.

Ο Λούι με σέντρα ακριβείας σημάδεψε το κεφάλι του Καρέλη στην καρδιά της περιοχής και ο Έλληνας επιθετικός την έστειλα στα δίχτυα (1-0).

Ο ΟΦΗ ανέλαβε την κατοχή της μπάλας, «έχτισε» το παιχνίδι του από πίσω και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 17΄.

Ο Λάμπρου με έξοχη ατομική ενέργεια έκανε άνω – κάτω την άμυνα του Παναιτωλικού και μετά από γύρισμα της μπάλας ο Μαλής στην προσπάθειά του να απομακρύνει την έστειλε στα δίχτυα και με αυτογκόλ έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Μέχρι την λήξη του α΄ημιχρόνου δεν υπήρξε η μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες, με τις δύο ομάδες να παίζουν πιο συντηρητικά και να ρίχνουν το μεγαλύτερο βάρος στην θωράκιση των μετόπισθεν.

Ίδιο σκηνικό και στο β΄ημίχρονο. Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στο ματς, χωρίς όμως να δημιουργούν απειλητικές φάσεις για τις αντίπαλες εστίες.

Γκολ…μέσω VAR

Ο ΟΦΗ πήρε…κεφάλι στο σκορ στο 61΄με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Νέιρα. Η μπάλα στήθηκε σωστά στην άσπρη βούλα μέσω VAR με τον Καρέλη να απομακρύνει με το χέρι σουτ του Μεγιάδο.

Ο Αναστασίου έβαλε στην ενδεκάδα του Παναιτωλικού τους Ζεστέντ και Φλόρες μετά το 63΄σε μια προσπάθεια να τονώσει την μεσοεπιθετική γραμμή και να κάνει πιο επικίνδυνη την ομάδα του.

Ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε το παιχνίδι έτσι όπως έπρεπε προκειμένου να διαφυλάξει το υπέρ του αποτέλεσμα και να «κλειδώσει» τη νίκη.

Μάλιστα οι Ηρακλειώτες είχαν κι ένα δοκάρι μετά από σουτ του Ντουρμισάι στο 80΄, με τον Καστάνιος να παίρνει το «ριμπάουντ» και να στέλνει την μπάλα άουτ από θέση βολής.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Λούι (79΄Κορνέλιους), Μαλής, Βργκοτς, Αντούνες (79΄Αποστολάκης), Τσιγγάρας (63΄Φλόρες), Βαρόνε, Μόρσεϊ (63΄Ζεστέντ), Καρέλης (79΄Μπελεβώνης), Ντουάρτε, Βέργος.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Βούρος, Πασαλίδης (74΄Σελίμοβιτς), Μπαλογιάνης, Μεγιάδο, Γκαγέγκος, Τοράλ (57΄Καστάνιος), Νέιρα, Λάμπρου (70΄Ντουρμισάι), Φαν Ντάινεν (70΄Γιαννούλης).

Λεφτά στην Τράπεζα (Μετακίνηση 3): Ο Λάζαρος Λάμπρου αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα του Παναιτωλικού στο διάστημα που αγωνίστηκε. Με έξοχη ενέργεια «άδειασε» την άμυνα των γηπεδούχων στο 17΄στη φάση από την οποία προήλθε το αυτογκόλ του Μαλή, ή αλλιώς το γκολ της ισοφάρισης του ΟΦΗ.

Γίνε Πρόεδρος: Εξαιρετική εμφάνιση από τον Μιγκέλ Μεγιάδο. Ο Αργεντινός μέσος του ΟΦΗ κέρδισε πολλές μάχες στο χώρο του κέντρου κι από δική του ενέργεια προήλθε το πέναλτι που μετουσίωσε σε γκολ ο Νέιρα και έδωσε το προβάδισμα στον ΟΦΗ.

Lockdown: Ο Αλέξανδρος Μαλής χρεώνεται το αυτογκόλ που έβαλε τον ΟΦΗ ξανά στο παιχνίδι. Ο 24χρονος αμυντικός έδειξε τρομερά άσχημα αντανακλαστικά στο γύρισμα του Λάμπρου και έστειλε την μπάλα με άτσαλη προβολή στα δίχτυα της ομάδας του.

Τελετές «Το Κοράκι» (Μετακίνηση 5): Σωστά ο ρέφερι Ευάγγελος Γρατσάνης (Τρικάλων) έδειξε την άσπρη βούλα του πέναλτι στη φάση του 60ου λεπτού κι αφού προηγουμένως συμβουλεύτηκε το VAR. Ο Καρέλης έχει απλωμένο το χέρι του στο σουτ του Μεγιάδο και υπήρχε παράβαση.

Πόση αλήθεια αντέχεις; Ο ΟΦΗ έδειξε χαρακτήρα μετά το γρήγορο γκολ του Καρέλη. Έβαλε την μπάλα κάτω έφερε το ματς…στα μέτρα του και κατέκτησε δίκαια την παρθενική νίκη στη φετινή παράσταση της Super League. Ο Παναιτωλικός παρά το ιδανικό ξεκίνημα στο ματς υπήρξε «φλύαρος» επιθετικά κι έβγαλε αμυντικές αδυναμίες τις οποίες πλήρωσε ακριβά.

Μια εικόνα – χίλιες λέξεις:

Μπορεί ο Βούρος να πήγε…καροτσάκι τον Καρέλη, εντούτοις ο επιθετικός του Παναιτωλικού βρήκε το δρόμο προς τα δίχτα. By the way, o 29χρονος στράικερ είχε να σκοράρει από την περίοδο που κυκλοφορούσε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το γκολ που είχε σημειώσει σε ματς Κυπέλλου κόντρα στην Παναχαϊκή (8 Ιανουαρίου).