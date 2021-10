ΠΑΟΚ: MVP ο Κούρτιτς κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Γιάσμιν Κούρτιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ στο “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης” για την 5η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ο Σλοβένος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ και έτσι συγκέντρωσε το 38,17% των ψήφων του κοινού, που τον ανέδειξε ως τον πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ: Διπλό σε μία πολύ δύσκολη έδρα για τον Δικέφαλο, που επικράτησε με 1-3 του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, είχε την ουσία και επικράτησε σε όλα τα σημεία του αντιπάλου της.Εκ των κορυφαίων ο Γιάσμιν Κούρτιτς . Ο Σλοβένος ανεβάζει στροφές και στην Κρήτη ήταν απολαυστικός. Κυριάρχησε σε άμυνα και επίθεση στο χώρο της μεσαίας γραμμής και σημείωσε ένα υπέροχο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλΣτην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Κούρτιτς συγκέντρωσε το 38,17% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο.Στη δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Αντρίγια Ζίβκοβιτς , που είχε μία ασίστ και γενικότερα προκάλεσε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντόουγκλας Αουγκούστο , ο οποίος ανταποκρίνεται εξαιρετικά στο νέο του ρόλο και σκόραρε κι ένα πανέμορφο γκολ.