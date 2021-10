Ο Μοχανάντ Άλι υπεβλήθη σε επιτυχημένη επέμβαση στους χιαστούς και η ΠΑΕ Άρης έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης προς τον Ιρακινό επιθετικό.

Η «Κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με μήνυμά της στα social media ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον μεγάλο άτυχο της χρονιάς, Μοχαμάντ Αλί, ο οποίος υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

«Θα γυρίσεις πίσω πιο δυνατός», αναφέρει αυτό, με το μήνυμα να συνοδεύεται και από μια φωτογραφία του Ιρακινού επιθετικού από το νοσοκομείο όπου εγχειρίστηκε.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

You will be back stronger

