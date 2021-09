ΠΑΟΚ: Σάρωσε ο Μπίσεσβαρ στην ψηφοφορία για το Man of the Match κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Ντιέγκο Μπίσεβαρ πραγματοποίησε πρωταγωνιστική εμφάνιση στο ντέρμπι επί της ΑΕΚ, με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να τον επιβραβεύουν αναδεικνύοντας τον Man of the Match.

Άνοιξε το σκορ απέναντι στην ΑΕΚ, κέρδισε το πέναλτι που οδήγησε προς τη μεγάλη νίκη και έχοντας μια πρωταγωνιστική εμφάνιση, κέρδισε την ψήφο του κόσμου που τον ανέδειξε με το συντριπτικό ποσοστό του 77,97%.

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν είχε έναν μεγάλο κι αδιαμφισβήτητο νικητή. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε κατά κράτος της ΑΕΚ στην Τούμπα, κέρδισε με 2-0, πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς και διεύρυνε το νικηφόρο του σερί.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ο μέσος από το Σουρινάμ είναι αναγεννημένος μετά την επιστροφή του στον Δικέφαλο και κόντρα στην Ένωση προσέφερε μία υψηλού επιπέδου ποδοσφαιρική παράσταση.

Πέρα από το γκολ και το κερδισμένο πέναλτι, ο The Artist έκανε τα πάντα στο γήπεδο. Έτρεξε πολύ, βοήθησε ακόμα και στην άμυνα, ενώ ήταν μόνιμος κίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match o Μπίσεσβαρ συγκέντρωσε το 77,97% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Μόνο ο Στέφαν Σβαμπ κατάφερε να πιάσει διψήφιο ποσοστό από την υπόλοιπη ομάδα. Ο Αυστριακός ήταν εξαιρετικός, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή κι ήταν ο εγκέφαλος της ομάδας στην ανάπτυξη.