ΠΑΟΚ: Fans' Man of the Match ο Πασχαλάκης στη νίκη επί του Παναιτωλικού

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν εκ των πρωταγωνιστών για τον ΠΑΟΚ στη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τους φιλάθλους των «ασπρόμαυρων» να το επιβραβεύουν αναδεικνύοντας τον Man of the Match.

Ο Έλληνας πορτιέρε πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις στην αναμέτρηση επί του Παναιτωλικού, βοηθώντας τους «ασπρόμαυρους» να φύγουν με μια σημαντική νίκη, κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους φιλάθλους που τον έχρισαν Man of the Match.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 3η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Μία ακόμα δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, ένα ακόμα τρίποντο για τον Δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε κι από το Αγρίνιο με γκολ των Μιτρίτσα και Σίντκλεϊ κι ολοκλήρωσε με τρεις νίκες τρία σερί παιχνίδια μακριά από την Τούμπα.

Εκ των πρωταγωνιστών για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης . Ο The Goldkeeper ήταν εξαιρετικός και κόντρα στον Παναιτωλικό, έκανε πολλές και σημαντικές αποκρούσεις με κορυφαία το στοπ στον Καρέλη εξ επαφής στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Πασχαλάκης συγκέντρωσε το 61,09% των ψήφων και κατέκτησε το βραβείο για μία ακόμα φορά.

Στη δεύτερη θέση ο μοναδικός συμπαίκτης του Goldkeeper που κατάφερε να συγκεντρώσει διψήφιο ποσοστό, ο Σίντκλεϊ . Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μία γεμάτη εμφάνιση και κατάφερε μάλιστα να σκοράρει και το γκολ της νίκης.