«Χρυσώνει» τον Ρούντιγκερ η Μπάγερν, έτοιμη να του δώσει 400.000 λίρες την εβδομάδα

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, ειδικά αν δεν κλείσει στην Τσέλσι, με την Μπάγερν να είναι έτοιμη να τον «χρυσώσει».

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Γερμανός αμυντικός θέλει μία γενναία αύξηση στο μισθό του, ο οποίος αυτή την στιγμή είναι στις 130.000 λίρες την εβδομάδα, με την Τσέλσι να μην δείχνει διατεθειμένη να ανεβάσει αρκετά ψηλά το συμβόλαιο του. Εδώ μπαίνει η Μπάγερν η οποία δείχνει αποφασισμένη να τον «κλέψει» και να του προσφέρει συμβόλαιο με απολαβές που θα φτάνουν τις 400.000 λίρες την εβδομάδα, ένα νούμερο το οποίο δεν πρόκειται να δώσει η ομάδα του Λονδίνου.

Στο «κόλπο» για τον Ρούντιγκερ είναι και η Γιουβέντους η οποία λόγω των οικονομικών της προβλημάτων δεν μπορεί να φτάσει στα νούμερα της Μπάγερν.

