ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος στο Γιβραλτάρ ο Πασχαλάκης

Τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη ανέδειξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ως τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Europa Conference League 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά του στο Γιβραλτάρ. Πήρε το τρίποντο και πέτυχε τον βασικό του στόχο. Η Λίνκολν έκανε το παιχνίδι της, επέτρεψε στον Δικέφαλο να κυριαρχήσει κι έψαξε την κόντρα. Η ποιότητα των παικτών του Δικεφάλου, όμως, ήταν αρκετή για να φύγουν μ’ ένα σημαντικό διπλό.

Κι αν μπροστά οι Άκπομ και Μιτρίτσα βρήκαν δίχτυα και συγκέντρωσαν όλα τα φώτα πάνω τους, ο ΠΑΟΚ είχε έναν ακόμα πρωταγωνιστή στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη .

Ο διεθνής τερματοφύλακας δεν δέχθηκε μεγάλη πίεση, αλλά όσες φορές τον χρειάστηκε η ομάδα του ήταν εκεί, με καίριες επεμβάσεις. Highlight η απόκρουση σε τετ α τετ στο δεύτερο μέρος.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρηση ο Goldkeeper συγκέντρωσε το 41,77% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός εξτρέμ πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι κι έδειξε κομμάτια από το ταλέντο του. Τέλος, το βάθρο συμπλήρωσε ο Τσούμπα Άκπομ που πήρε φανέλα βασικού από τον Ράζβαν Λουτσέσκου και τον δικαίωσε, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στον Δικέφαλο.