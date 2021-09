ΠΑΟΚ: Με Αντρίγια στην Τρίπολη, εκτός Καγκάβα - Τέιλορ!

Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να τίθεται εκ νέου στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, θα ταξιδέψει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη! Εκτός Καγκάβα, Τέιλορ και Τσιγγάρας!

Αποστολή με... εκπλήξεις από τον Ραζβάν Λουτσέσκου καθώς τέθηκαν νοκ άουτ οι Καγκάβα, Τέιλορ και Τσιγγάρας ενώ επανήλθε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Με δεδομένο πως επέστρεψε ο Ροντρίγκο στην αποστολή του Δικεφάλου, ο έτερος ο Βραζιλιάνος μπακ φαίνεται πως θα πάρει «ανάσες» ενώ ο Ιάπωνας, μετά την αναμέτρηση με τη Λίνκολν, όντας εκτός ευρωπαϊκής λίστας, δεν υπολογίζεται και για την Τρίπολη.

Όπως σημειώνουν οι Θεσσαλονικείς: On the road again...

Από τη στιγμή που βγήκε το πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ ήξερε πως το διάστημα που διανύουμε θα ήταν κουραστικό κι απαιτητικό ταυτόχρονα. Μετά το ταξίδι στο Γιβραλτάρ, ο Δικέφαλος έκανε ένα σύντομο διάλειμμα στη βάση του και σήμερα είναι πάλι με τη βαλίτσα στο χέρι.

Η επόμενη αποστολή είναι στην Τρίπολη και η ήττα της πρεμιέρας την κάνει… ειδική. Μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, αλλά τέτοιου είδους παιχνίδια απέναντι σε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα όπως ο Αστέρας, είναι από αυτά που πρέπει να κερδίσεις με κάθε κόστος. Το κόστος από το ματς στο Γιβραλτάρ ήταν ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο .

Ο Ισπανός αμυντικός που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξί δικέφαλο κι αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο έχει υποστεί θλάση και η επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται σε 15 μέρες. Η απουσία του Κρέσπο προστίθεται στις ήδη γνωστές των Ίνγκασον, Ελ Καντουρί, Ολιβέιρα που συνεχίζουν θεραπεία κι αποκατάσταση.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ράζβαν Λουτσέσκου ετοιμάζει την ομάδα του τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, αφού όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ομάδα του να έχει την προσωπικότητα να διαχειριστεί τους αγώνες ακόμα κι όταν δεν εξελίσσονται όπως έχουν σχεδιαστεί.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (18.09) η δουλειά ήταν επικεντρωμένη στην τακτική τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ στο τέλος του προγράμματος υπήρχε κι εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Οι 20 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ρουμάνος τεχνικός είναι οι:

Ζίβκοβιτς , Πασχαλάκης , Βιεϊρίνια , Ροντρίγκο , Σίντκλεϊ , Μιχάι , Μιχαηλίδης , Βαρέλα , Κούρτιτς , Σβαμπ , Ντόουγκλας , Εσίτι , Μιτρίτσα , Μουργκ , Μπίσεσβαρ , Α.Ζίβκοβιτς , Κωνσταντέλιας , Σφιντέρσκι , Άκπομ , Κούτσιας .