Bang, bang, he shot me down!

Τι είναι εκείνο που μπλοκάρει τους παίκτες; Τι είναι εκείνο που δεν τους επιτρέπει να αγωνίζονται βάσει του ταλέντο τους ή των δυνατοτήτων τους; Γιατί σκύβουν το κεφάλι τόσο συχνά, γιατί λυγίζουν από την πίεση, γιατί απλά δεν το διασκεδάζουν; Τα παραδείγματα πολλά. Παίκτες υποτιμημένοι, απαξιωμένοι, χλευασμένοι, φεύγουν από την Ελλάδα. Να παίξουν έξω, να δουν κάτι διαφορετικό, να το χαρεί η καρδούλας του. «Έπρεπε να έχω φύγει νωρίτερα. Μετά τον Αστέρα, έστω και αν χρειαζόταν να δοκιμαστώ». Ναι, να δοκιμαστεί και δεν ντράπηκε ο Γιώργος Αθανασιάδης να το πει. Γιατί στην ΑΕΚ έκανε τις χειρότερες εμφανίσεις του. Έκανε μέχρι και έμμεσο, ο Θεός να μας και να τον φυλάει! Και μετά; Όπου φύγει, φύγει. Στη Μολδαβία; Ναι, στη Μολδαβία.

Εξάλλου, όταν η Σερίφ περνούσε τους προκριματικούς γύρους αέρα, η ΑΕΚ έχανε στη Βοσνία από την Βελέζ. Κι όταν πήγαινε στο Ζάγκρεμπ, έπειτα από τρεις προκρίσεις (ανάμεσα στις οποίες και επί του Ερυθρού Αστέρα), η ΑΕΚ έκανε μεταγραφές για την αναδόμηση του ρόστερ της. Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν από εκείνους που έφυγαν νωρίς… Από εκείνους που κρίθηκαν νωρίς ανεπαρκείς. Όχι άδικα… Ούτε, όμως, ήταν άδικα τα δάκρυά του το βράδυ της 25ης Αυγούστου. Θα έπαιζε στο Champions League. Με τη Σερίφ. Με μια ομάδα της Μολδαβίας. Απλό είναι το ποδόσφαιρο καμιά φορά! Ελλάδα, ακούς;

«Δεν ξέρω τι ακριβώς ένιωσα. Εκείνη τη στιγμή έκλαψα, γιατί θυμήθηκα όλα τα αρνητικά από μπροστά μου. Ότι είχε συμβεί τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πέρυσι δεν ήταν καλή χρονιά. Για ένα διάστημα έπεσαν όλοι πάνω μου. Ένιωσα ότι ξανασηκώθηκα και πάλι και ότι τώρα αλλάζουν όλα».

Περίμενε για χρόνια ότι θα ερχόταν μια τέτοια τη στιγμή. Ίσως όχι όταν ήταν πιτσιρίκι, εποχή που τα όνειρα είναι θολά και απροσδιόριστα. Ίσως όχι όταν έφευγε από τον Ηρακλή έχοντας αγωνιστεί σε πέντε επίσημα ματς της Δ’ Εθνικής ή όταν προσπαθούσε να φτιάξει μια καριέρα από τα χαμηλότερα των κατηγοριών και τον Εθνικό Σοχού. Όταν η πραγματικότητα σού βάζει ταβάνι είναι δύσκολο να φαντάζεσαι ότι θα το τρυπήσεις. Ήταν το 2012, όταν ο Γιώργος Αθανασιάδης δοκιμάστηκε στον Πανθρακικό, πήρε την έγκριση του Σάββα Παντελίδη και στα 19 του χρόνια, ο γκολκίπερ από το Μελάνθιο του Κιλκίς βρέθηκε στα μεγάλα σαλόνια.

«Ήταν ένας από τους τερματοφύλακες που είχαμε δοκιμάσει και μου άρεσαν τα στοιχεία του. Είναι δουλευταράς και καλό παιδί», έλεγε τότε ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος θα τον χρησιμοποιούσε κιόλας σε δύο ματς μέσα στη σεζόν 2012-13. Όμως, θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Ο δουλευταράς βρήκε το περιβάλλον που ήθελε, πήρε εμπιστοσύνη, βρήκε ευκαιρίες και σταδιακά έφτασε το όνομά του στους τίτλους των άρθρων, στα αφιερώματα για τα φρέσκα πρόσωπα, στη λίστα με τους δέκα καλύτερους ρούκι του 2014 στη Super League.

Τότε, λοιπόν, τα όνειρα μπορούσαν να έχουν σχήμα, βάθος, και υπόσταση. Έστω κι αν δεν είχαν απαραίτητα χρώμα ή όνομα. «Σίγουρα, θα ήθελα κάποια στιγμή να αγωνιστώ σε μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα που κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά το μεγαλύτερό μου όνειρο θα ήταν κάποια στιγμή να φορέσω τη φανέλα με το εθνόσημο». Στον Πανθρακικό θα παίξει για τρεις σεζόν. Θα αγωνιστεί σε 62 παιχνίδια, θα πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες βραδιές της ομάδας της Κομοτηνής (σ.σ. όπως κάθε γκολκίπερ «μικρής» ομάδας που κερδίζει μεγάλη) και θα έρθει το μικρό βήμα πιο ψηλά.

Δεν ήταν κάτι που τον ενοχλούσε. 23 χρονών κατηφορίζει προς την Τρίπολη και τον ακμάζοντα εκείνο το διάστημα Αστέρα. Παίζει συνολικά σε εφτά παιχνίδια, αναπληρωματικός του Τόμας Κοσίσκι, όπως άλλωστε και στον Πανθρακικό, είχε αρχικά μπροστά του τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Περιμένει τη σειρά του. Δουλεύει σκληρά και την επόμενη σεζόν καθιερώνεται. Καθιερώνεται και κάτι παραπάνω. Χάνει μόλις εννέα λεπτά από όλο το πρωτάθλημα και στο φινάλε της σεζόν είναι πρώτος σε συμμετοχές σε όλη τη Super League. Είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας του, είναι Έλληνας και είναι 25 ετών. Το όνομά του περνάει από το ρεπορτάζ όλων των ομάδων. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ενώ φημολογούταν και ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό.

Μένει στον Αστέρα. Χάνει τη θέση του από τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν έχει την ίδια σταθερότητα και τις ίδιες συμμετοχές, ενδεχομένως να έπαιξε το ρόλο του ότι δεν έβρισκαν κοινό σημείο με το σύλλογο για επέκταση του συμβολαίου. Την επόμενη σεζόν παίζει μόλις σε οκτώ ματς. Η ΑΕΚ έρχεται στο προσκήνιο τον Ιανουάριο. Ο Γιώργος Αθανασιάδης συμφωνεί για μεταγραφή το καλοκαίρι. Υπογράφει στις 13 Ιουνίου του 2019 για τέσσερα χρόνια. Παίρνει το νούμερο 30. Μοιάζει σα να έχει πιάσει τα πέντε νούμερα και το ΤΖΟΚΕΡ. Είναι, όμως, έτσι;



«Πρόκληση είναι για μένα, γιατί κάνω το επόμενο βήμα και έρχομαι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, και θέλω να διεκδικήσω κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι άγχος. Κίνητρο σίγουρα είναι διότι πιο πριν ήθελα να ανέβω ένα σκαλί πιο ψηλά, τώρα που το έχω ανέβει, θέλω να δουλέψω ακόμα περισσότερο ώστε να προσαρμοστώ στην ομάδα και να προσφέρω».