Πιάνιτς: «Ήθελα να επιστρέψω στην Γιουβέντους, ο Ντιμπάλα πρέπει να ανανεώσει»

Ο Μιραλέμ Πιάνιτς για μία ακόμη φορά εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στην Γιουβέντους, κάτι που δεν έγινε εφικτό το καλοκαίρι ενώ έδωσε και συμβουλή στον Πάουλο Ντιμπάλα.

Besiktas wanted me strongly in the last days of the transfer market and I couldn’t stay in Barcelona with Koeman, I would have lost another year and I didn’t want to,” Pjanic told Tuttosport.

Ο Βόσνιος άσος υπογράμμισε σε δηλώσεις του: «Ο Κούμαν είχε μία συμπεριφορά που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει, ούτε ο Μέσι που μου είπε πέρυσι πολλές φορές... Γιατί δεν σε βάζει να παίζεις; Έγινε κάτι; Αλλά δεν είχα απάντηση» ενώ πρόσθεσε λέγοντας: «Η Μπεσίκτας με ήθελε, είναι πρωταθλήτρια Τουρκίας και στο Champions League, ενώ φοράνε και ασπρόμαυρα. Είναι μία καινούργια πρόκληση. Με την Γιουβέντους έγιναν επαφές με τον ατζέντη μου. Θα ήθελα να επιστρέψω στην Γιουβέντους. Αγαπάω την Γιουβέντους, έχω άψογη σχέση με όλους, τους φιλάθλους. Αλλά στο ποδόσφαιρο πρέπει να κοιτάς μπροστά».

Επίσης έδωσε συμβουλή και στον Ντιμπάλα: «Έχει ένα βαρύ φορτία στις πλάτες του. Είναι ένας πρωταθλητής. Τον χρειάζεται η Γιουβέντους και τον συμβουλεύω να μείνει στην ομάδα».