ΠΑΟΚ: Man of the Match κόντρα στη Ριέκα ο Ελ Καντουρί

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέδειξαν τον Ομάρ Ελ Καντουρί, ως τον πολυτιμότερο παίκτη στην αναμέτρηση με την Ριέκα, καθώς ο el maestro είχε πολύ καλή αγωνιστική παρουσία και χρίστηκε και σκόρερ.

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στη Ριέκα στην Κροατία για τα Play Offs του UEFA Europa Conference League 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Κροατία για να αντιμετωπίσει τη Ριέκα στην έδρα της με μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στους ομίλους του UEFA Europa Conference League και τα κατάφερε με εμφατικό τρόπο, καθώς το τελικό 0-2 δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Ο Δικέφαλος έπαιξα συγκεντρωμένα, οι παίκτες έβγαλαν την ποιότητά τους στο γήπεδο, δεν έδωσαν δικαιώματα στον αντίπαλο και πέτυχαν το στόχο τους.

Εκ των κορυφαίων ο Ομάρ Ελ Καντουρί . Ο El Maestro ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, είχε δοκάρι, σκόραρε με προβολή στο 10′ μετά από εξαιρετική ασίστ του Σβαμπ , είχε νέο δοκάρι στο 41′ αλλά είχε την ατυχία να αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match o Ελ Καντουρί συγκέντρωσε το 51,78% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, αφήνοντας πίσω του τον Στέφαν Σβαμπ .Ο Mr Effective ήταν εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι, έβγαλε μία ασίστ και ήταν κυρίαρχος στη μεσαία γραμμή, βοηθώντας σε όλες τις γραμμές την ομάδα του.