Τα ονόματα που… βγαίνουν στο πράσινο ρεπορτάζ, η υπόθεση του τηλεοπτικού συμβολαίου του ΠΑΟΚ, αλλά και οι… ψίθυροι στον Ατρόμητο. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Μπορεί η περίοδος των μεταγραφών να τελείωσε, αλλά μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσουν και πάλι να βλέπουν το φως της δημοσιότητας διάφορα ονόματα στο ρεπορτάζ του τριφυλλιού. Όπως αποδείχθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου που μας πέρασε, απ΄ όσα γράφτηκαν, λίγα πραγματικά… έπαιζαν. Όσον αφορά τώρα τους Γκάρι Ροντρίγκεζ και Κυριάκο Παπαδοπουλό, που γράφτηκαν για τον Παναθηναϊκό, δεν φαίνεται να απασχολούν. (SDNA)

* Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αποκτήσει τον επιτελικό που ήθελε και αυτό έφερε μία απογοήτευση εντός και εκτός ομάδας. Αυτό που γνωρίζουμε καλά, είναι πως ο νούμερο ένα στόχος, ουδέποτε γράφτηκε στα ΜΜΕ. Πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται στη Μπουντεσλίγκα και τελικά η ομάδα του δεν ενέδωσε στις πιέσεις που ασκήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. (SDNA)

* «Καθρέφτης» για όλους το γήπεδο. Παίκτες και προπονητές. Μια φορά, στο Περιστέρι υπάρχει κόσμος που βρίσκεται στην «πρίζα» με αφορμή τις χαμηλές…στροφές του Ατρόμητου στα καλοκαιρινά φιλικά παιχνίδια. Και γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε. Μάλιστα κουβέντα για την «φλατ» εικόνα της ομάδας, γίνεται και στα αποδυτήρια μεταξύ των παικτών. Μήπως έχει πάρει κάτι το αυτί του Μιγκέλ Άνχελ Λόπεθ, ή ο Πορτογάλος κόουτς αποφεύγει τις έντονες και μεγάλες συγκινήσεις; (SDNA)

* Το τι συμβαίνει με DC Partners (Nova) και ΠΑΟΚ, είναι άγνωστο τη δεδομένη χρονική στιγμή και αυτό γιατί οι επαφές γίνονται σε κορυφαίο επίπεδο και δεν εμπλέκονται τρίτοι. Το τι θα συμβεί την Κυριακή με τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννενα είναι άγνωστο ακόμη και σε υψηλόβαθμα στελέχη των δύο πλευρών. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά και κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για το τι θα συμβεί. (SDNA)

*Ο Παλάσιος πάτησε το πόδι στην Αθήνα την Κυριακή και απ΄ όσα είπε φάνηκε ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι πήγε κατευθείαν από το αεροδρόμιο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Με λίγα λόγια ο Παλάσιος δεν… κρατιέται και θέλει να φορέσει άμεσα τα πράσινα και να μπει στον αγωνιστικό χώρο. (SDNA)

* Σίγουρα ο τρόπος διαχείρισης των μεταγραφικών υποθέσεων από τον Γιοβάνοβιτς, κυρίως ως προς την καθυστέρηση, προβλημάτισε τον Αλαφούζο, αλλά ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ εκτίμησε ένα άλλο στοιχείο. Πως ο Σέρβος σεβάστηκε τα χρήματα του αφεντικού του Παναθηναϊκού και δεν προσπάθησε να κλείσει γρήγορα παίκτες απλώς και μόνο για να δείξει ότι κάνει μεταγραφές. Σε αντίθεση δηλαδή με άλλους που είχαν πριν από τον Ιβάν την αντίστοιχη ευθύνη και οι οποίοι συμφωνούσαν πολύ εύκολα σε μεγάλα συμβόλαια… Γι΄αυτό και ο Αλαφούζος εγκωμιάζει την ακεραιότητα του Γιοβάνοβιτς. (LIVESPORT)

* Είναι αλήθεια πως στη Λαμία ψάχνουν το μεταγραφικό «κερασάκι» στο μεταγραφικό…παράθυρο του Σεπτεμβρίου; Αλήθεια είναι. By the way, οι Φθιώτες σκέφτονται σοβαρά να περάσουν στο «παρασύνθημα» για ξένο παίκτη με «βαρύ» βιογραφικό που προ ημερών…έκοψε προπονητής άλλης σουπερλιγκάτης ομάδας επειδή έλαβε άσχημες πληροφορίες (by Turkey) για τον χαρακτήρα του. Συμβαίνουν κι αυτά. (SDNA)

* Κάποιοι πίστευαν ότι ο Ρόνι Λόπες έχει παραπάνω κιλάκια βλέποντας τον στο φιλικό με τον Άρη. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κάποιος και για τον Κούντε βλέποντας τον στα προκριματικά του καλοκαιριού. Πρόκειται για τον ορισμό της παρεξήγησης. Έτσι είναι το σουλούπι και των δύο. Ο δε Κούντε από την πλευρά του έχει ένα τόσο μυώδες κορμί που δεν το συναντάς εύκολα σε ποδοσφαιριστή. (ΦΩΣ)

* Κανέναν καρπό δεν απέδωσαν οι προσπάθειες των ανθρώπων του Άρη, προκειμένου να φτάσουν στη λύση του συμβολαίου του Κώστα Μήτρογλου. Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν το προηγούμενο διάστημα να έρθουν σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ωστόσο ό,τι κι αν επιχείρημα προέβαλαν, έπεσαν σε… τείχος, καθώς δεν βρήκαν καμία προθυμία για συζήτηση. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Μήτρογλου δεν μπήκε στον κόπο να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους παράγοντες της εταιρίας, καθώς δεν ήθελε να καταφύγει στη συγκεκριμένη λύση. (METROSPORT)

* Ο Λαλά δεν έχει γοητεύσει με τις έως τώρα εμφανίσεις του. Αλλά το τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού μίλησε μαζί του και του εξήγησε ότι ποντάρει πάνω του. Αρκεί φυσικά να παίζει πιο ελεύθερα και όχι με… βαρίδια στις τσέπες δείχνοντας ότι έχει μπόλικο άγχος. Ο Ολυμπιακός δεν προχώρησε σε απόκτηση δεξιού μπακ, γιατί πολύ απλά δεν έβρισκε κάτι καλύτερο από τον Λαλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να προχωρήσει του Γκιλμπέρ της Άστον Βίλα. Αυτήν τη στιγμή ο Λαλά χαίρει της πλήρους εμπιστοσύνης του Μαρτίνς. (ΦΩΣ)

* Η ενσωμάτωση του Παλάσιος, του Βιτάλι και του Λούντκβιστ στην τριάδα των θέσεων πίσω από τον επιθετικό, στο 4-2-3-1 του Γιοβάνοβιτς, μεγαλώνει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό για τους προϋπάρχοντες παίκτες. Τώρα ο Καρλίτος, ο Βιγιαφάνιες και ο Χατζηγιοβάνης πρέπει να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο για να κερδίσουν χρόνο. Αλλιώς, οι νέοι ως επιλογές του προπονητή, θα έχουν το προβάδισμα για την ενδεκάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα. (LIVESPORT)

* Ο Όγκμουντουρ Κρίστινσον «κόπηκε» για μία ακόμη φορά από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, ώστε να εξυπηρετηθούν κάποιες άλλες επιλογές του προπονητή και ανάγκες της ομάδας, όμως την επόμενη μέρα έπαιξε στο φιλικό με τον Άρη και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ούτε δυσαρέσκεια ούτε μουρμούρες. Μόνο επαγγελματική συμπεριφορά στο γήπεδο… (ΦΩΣ)