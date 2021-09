"Κεραυνοί" στον Πρωινό Τύπο. Ο διαιτητής - καμικάζι που θέλει να μπει στην ΚΕΔ, η αναβολή του πρωταθλήματος, τα όργανα που άρχισαν κατά του ΠΑΟΚ, οι μεταγραφές της ΑΕΚ και πολλά άλλα.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία των σημερινών αθλητικών εφημερίδων...

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – FORZA

Η ατυχέστατη διαρροή του ΥΜΑΘ και η υιοθέτηση της κόκκινης προπαγάνδας σε βάρος του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, από τον γαλάζιο βουλευτή Θεσσαλονίκης, Στράτο Σιμόπουλο, μας έβαλε στο κλίμα.

Ομολογώ πως δεν περίμενα τόσο νωρίς να αρχίσουν τα… όργανα σε βάρος του ΠΑΟΚ. Προφανώς και δεν κρατιούνται ή δέχονται ασφυκτικές πιέσεις για να… εκτεθούν τόσο πρόωρα. Απλά επιβεβαιώθηκε αυτό που όλοι ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντιπάλους μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και έξω από αυτούς.

Στρατιές ανθρώπων από διάφορες θέσεις και με διαφορετικούς ρόλους, πρόθυμοι να σταθούν απέναντι στον ασπρόμαυρο οργανισμό για να εξυπηρετήσουν τους αφεντάδες τους. Το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι.

ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ – ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει πάρει μια απόφαση στη θέση του αριστερού μπακ κι έχει μπροστά της τουλάχιστον μισή σεζόν για να την τεστάρει. Γυμνή δεν είναι.

Έχει πάρει έναν έμπειρο παίκτη με γνωστές ικανότητες, στην περίπτωση του Χατζισαφί. Έχει έναν νεαρό από πίσω του, τον Μιτάι, για τον οποίο είναι που γίνεται και η πιο μεγάλη κουβέντα. Εδώ να σημειώσουμε κάτι. Και να προλάβουμε τους πονηρούς, δεν θα πούμε αυτό που θα πούμε για να μεταφέρουμε βάρος στον προπονητή.

Είναι αλήθεια αυτό που θα πούμε. Ο Μιλόγεβιτς εκτιμάει τις ικανότητες του Μιτάι. Βλέπει κάτι που τον κάνει να πιστεύει πως αξίζει τον κόπο, από φέτος να δώσει την ευκαιρία. Συμφώνησε με την πρόθεση της ομάδας. Άρα, ας κρατήσουμε και μια πισινή, μήπως τελικά έχουν αυτοί δίκιο. Αλλά και να μην έχουν δίκιο και να μη βρει το Χατζισαφί –Μιτάι … Υπάρχει εναλλακτική για ώρα ανάγκης, στο πρόσωπο του Τζαβέλλα, όχι αμελητέα.

Ενδεχομένως και κάποιος από τους δεξιούς μπακ αν χρειαστεί. Ακόμη και ο Τσούμπερ έχει παίξει αριστερό μπακ. Κι όλα αυτά για το πρώτο μισό της σεζόν. Που ό,τι και να γίνει, ρε αδερφέ δεν θα καταστραφεί λογικά η σεζόν της ΑΕΚ από αυτό. Θα έχει περιθώριο για κίνηση, για να μπει προς την τελική ευθεία. Δηλαδή αυτό που δεν έγινε τον περασμένο Γενάρη όταν έπρεπε να πάρει τερματοφύλακα και δεν πήρε, εκτιμούμε πως δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση τώρα. Είτε με το αριστερό μπακ, είτε σε οποιαδήποτε θέση διαπιστωθεί ανάγκη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΝΤΗΣ – LIVESPORT

Μας έταξε ότι, πρώτα ο Θεός, θα είναι παρών στη διοργάνωση που, κανονικά, θα είχε αρχίσει την Τετάρτη και η Εθνική θα βρισκόταν στο Μιλάνο, αλλά ας όψεται η πανδημία που την ετεροχρόνισε για το 2022…

«Το πάμε μέρα με τη μέρα, αλλά δεν μπορώ να περιμένω», σχολίασε ο Γιάννης στο twitter, κάτω από το τιτίβισμα της FIBA, που προπαγάνδιζε τη διοργάνωση και συνάμα παρήγαγε την απαραίτητη ίντριγκα με το ερώτημα «Which country will bring the noise and take the trophy»: Τουτέστιν, ποια χώρα θα φέρει φασαρία και θα κατακτήσει το τρόπαιο: Ο Γιάννης δεν είναι υπερφίαλος για να απαντήσει «εμείς, η Ελλάδα» αλλά έκανε κάτι καλύτερο: αυτό το οποίο στο (αμερικανικό) χωριό το λένε commitment πάει να πει δέσμευση.

Κατά καιρούς και, πάντως τουλάχιστον δυο φορές εις επηκοόν μου, ο Γιάννης έχει πει ότι θα προτιμούσε ένα μετάλλιο με την Εθνική, παρά ένα πρωτάθλημα με το NBA. Το ένα το πήρε, τώρα μπορεί να βάλει πλώρη για το άλλο και ίσως η ατάκα του «δεν μπορώ να περιμένω» να έχει και τη γνωστή ομοιοκατάληκτη συνέχεια. Σήκωσέ το, το γ@@@μένο!

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

O Παππάς, ο Μήτσιος και ο Αρετόπουλος, είχαν το θράσος, γιατί περί θράσους πρόκειται, να υποβάλλουν αιτήσεις στην προκήρυξη ενδιαφέροντος που έκανε η ΚΕΔ, για τους Eλληνες που θα μπουν σε αυτή ως υπεύθυνοι για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ακούγεται τρελό, αλλά έτσι είναι. Για τον Αρετόπουλο και τον Μήτσιο δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Μιλάει το... έργο τους. Αλλά ο Παππάς, γιατί τρώγεται ακόμη να ασχολείται με τη διαιτησία; Δηλαδή πόσο πιο χαμηλά πρέπει να πέσει κάποιος απ’ όσο ο συγκεκριμένος πρώην διαιτητής για να το πάρει απόφαση να πάει σπίτι του μια και καλή, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο; Δεν θα πούμε καν για το οπαδικό του παρελθόν και πως κάποιος που δήλωνε ΑΕΚ και ήταν ΑΕΚ όντως, μπόρεσε να συνδέσει έτσι το όνομά του με τόσα και τόσα που έγιναν υπέρ του ΟΣΦΠ επί Σαρρήδων και Γκιρτζίκηδων κυρίως. Μιλάει μόνο του κι αυτό.

Αλλά είσαι ο διαιτητής που έκανε την τελευταία αποστολή καμικάζι του συγκεκριμένου καθεστώτος, στο κυπελλικό ΠΑΟΚ - ΟΣΦΠ το 2016. Πήγες να «αιματοκυλήσεις» την Τούμπα με τις αποφάσεις σου, έφτασες να τρέχεις για να σωθείς. Μετά από σένα διακόπηκε η αγωνιστική δραστηριότητα, ήσουν ο καθοριστικός παράγοντας για να γίνει δρόμος χωρίς επιστροφή η κ αλλαγή στην ΕΠΟ και έχεις πρόσωπο να τριγυρνάς ακόμη στον χώρο; Δηλαδή ήμαρτον. Να θυμίσουμε πως ήταν εκείνος που σφύριξε και το ματς στο οποίο η ΑΕΚ είχε υποβιβαστεί τελεσίδικα, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα ξεσήκωναν τον κόσμο για την αναβολή του πρωταθλήματος πρώτα οι αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια οι προπονητές των ομάδων. Οι παίκτες θα έλεγαν ότι δεν είναι πειραματόζωα και δεν επιτρέπεται να κάνουν προετοιμασία περίπου ένα μήνα παραπάνω από το προβλεπόμενο: είναι και επικίνδυνο. Οι δε προπονητές θα τόνιζαν ότι η προετοιμασία είναι μια επιστημονική δουλειά, βασίζεται σε μετρήσεις και αυξομειώσεις της έντασης του εβδομαδιαίου προγράμματος προπονήσεων και ως εκ τούτου οι αναβολές της έναρξης είναι απαράδεκτες και γιατί μοιραία το πρόγραμμα των ομάδων θα γίνει πολύ βαρύ αργότερα. Εδώ οι παίκτες δεν είπαν λέξη.

Από τους δε προπονητές ο μόνος που εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για αυτού του είδους τις αναποδιές ήταν ο Πέδρο Μαρτίνς του Ολυμπιακού. Το έκανε στο όνομα της κατάρτισής του και της σοβαρότητάς του. Αλλά παρέμεινε ο κλασικός κούκος που δεν φέρει την άνοιξη. Σε μια άλλη χώρα θα είχαν ξεσηκωθεί εναντίον των αναβολών και οι παράγοντες της εθνικής ομοσπονδίας, πρώτον, γιατί δουλειά τους είναι η προστασία του σπορ από την κατρακύλα και τη γελοιοποίηση και, δεύτερον, γιατί οι αναβολές αυτές δημιουργούν πρόβλημα και στην προσπάθεια της Εθνικής να προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ: στα ματς με το Κόσοβο και τη Σουηδία η Εθνική μας μπορεί να παίξει με παίκτες που δεν έχουν επίσημα ματς στα πόδια τους από τον περασμένο Μάιο ή που μέσα στο καλοκαίρι έπαιξαν δύο παιχνίδια πριν από ενάμιση μήνα! Εδώ φυσικά δεν μίλησε κανείς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Παίζουμε φιλικό με την Ελβετία, ξέρουμε ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι να νικήσουμε το Κόσοβο κι εμείς πάμε με σχήμα πέντε παικτών στην άμυνα βάζοντας τυπικά ως εξτρέμ έναν πλάγιο μπακ μπροστά από έναν άλλον πλάγιο μπακ. Έτσι θα πάμε να νικήσουμε στο Κόσοβο; Άμυνα θα παίξουμε και θα περιμένουμε να βγούμε στην κόντρα; Σε τέτοιου είδους ερωτήματα δεν απαντά ποτέ ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Ίσως και διότι κανένας δεν τον ρωτάει. Το ερώτημα επομένως παραμένει. Αν δεν μάθεις την ομάδα σου να επιτίθεται και να κυριαρχεί απέναντι σε ομάδες με μικρότερη δυναμικότητα τότε η κάθε Γεωργία θα σου κάνει τη ζημιά και αντί για το Κατάρ θα σε στέλνει σπίτι σου. Ας μη μιλάμε λοιπόν από τώρα για την ισχυρή Σουηδία που μας περιμένει την Τετάρτη. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε αύριο το βράδυ στο Κόσοβο. Αν δεν τα καταφέρουμε εκεί, τότε η συζήτηση για το ματς με τη Σουηδία δεν θα έχει κανένα νόημα. Όπως δεν θα' χει και η παραμονή του Ολλανδού τεχνικού στον πάγκο της Εθνικής...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΤΡΟΣΠΟΡΤ

Ο Λευτέρης Αυγενάκης εκτέθηκε γιατί δεν κατάφερε να δημιουργήσει νομικό πλαίσιο που θα διασφάλιζε μια ομαλή μετάβαση στην άλλη εποχή, με συνέπεια τις διαδοχικές αναβολές της εκλογικής διαδικασίας. Λογικά κατάλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 12 του Σεπτέμβρη γιατί αυτό αποφάσισε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Οι ενέργειες του Υφυπουργού Αθλητισμού διαλύθηκαν στα βράχια των δικαστηρίων καθώς το νομικό επιτελείο που υποστηρίζει τον Γιώργο Βασιλακόπουλο αποδείχθηκε ότι είχε καλύτερη γνώση αλλά και περισσότερους τρόπους αντίδρασης.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Με κάποιον τρόπο, λοιπόν, θρυλικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, όπως είναι ο Μίκης, θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία. Να μην τον μαθαίνουν τα πιτσιρίκια μόνο μέσα από μερικές μελωδίες του στη σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Το μάθημα της μουσικής δεν πρέπει να είναι πέντε νότες ή δύο τραγούφια για να συμπληρώνονται απλώς μερικές ώρες την εβδομάδα στο σχολικό πρόγραμμα. Πρέπει να είναι μάθημα Ιστορίας...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπο.