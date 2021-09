Ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα video-games…

Αυτά που μέχρι πρότινος γίνονταν μόνο στις κονσόλες και στα video-games συνέβησαν μέσα σε ένα καλοκαίρι στην πραγματική ζωή και κανείς δεν ήταν έτοιμος να τα διαχειριστεί…

Ο Λιονέλ Μέσι άφησε την Μπαρτσελόνα! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στο Ολντ Τράφορντ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο Σέρχιο Ράμος παράτησε την Ρεάλ Μαδρίτης και ξελογιάστηκε από την πόλη του φωτός! Ο Αντουάν Γκριεζμάν επέστρεψε ως άσωτος υιός στην αγκαλιά του Ντιέγκο Σιμεόνε!

Ο Ραφαέλ Βαράν αποχαιρέτισε μετά από μία δεκαετία το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τα μάτια των κόκκινων διαβόλων! Ο Τζακ Γκρίλις έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στο νησί! Ο Ρομέλου Λουκάκου γύρισε για να ολοκληρώσει κάποιες μισοτελειωμένες δουλειές που άφησε στην μέση με την Τσέλσι!

Ο Τζίτζιο Ντοναρούμα παράτησε την Μίλαν στα κρύα του λουτρού για να κάνει βόλτες στον Σηκουάνα! Εντάξει, αυτά δεν γίνονται ούτε στα video-games!

Επειδή όλα αυτά (κι άλλα πολλά) συνέβησαν στα αλήθεια και μάλιστα σε ένα καλοκαίρι πάμε να δούμε ποιοι είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι ενός ανεπανάληπτου καλοκαιριού, στο οποίο ένας αόρατος κρουπιέρης έκοψε και μοίρασε ξανά τα καλά φύλλα στους μεγάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Παρί Σεν Ζερμέν

Η πανδημία της κάθισε κουτί. Οι βασικοί της αντίπαλοι εξουθενώθηκαν οικονομικά, εκείνη όχι. Η αποδόμηση του Financial Fair Play το ίδιο. Οι Γάλλοι έπαιξαν το παιχνίδι της υπομονής και δικαιώθηκαν. Όταν οι βασικοί ανταγωνιστές δεν είχαν να προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες στους σταρ τους, ήρθε εκείνη με λευκές επιταγές. Ο Λιονέλ Μέσιο, ο Σέρχιο Ράμος, ο Τζίτζιο Ντοναρούμα, ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ ήρθαν όλοι ως ελεύθεροι, στο τιμ προστέθηκαν οι πλάγιοι μπακ Ασράφ Χακίμι (60 εκατομμύρια από την Ιντερ) και ο Νούνο Μέντες (δανεικός από την Σπόρτινγκ), ο Κιλιάν Μπαπέ έμεινε για το Last Dance και αίφνης η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η απόλυτη team to watch σε όλο τον πλανήτη ακόμα κι αν δεν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Αυτό δηλαδή που ονειρεύονταν οι Άραβες ιδιοκτήτες της. Να μεταφέρουν το ποδοσφαιρικό επίκεντρο στην πόλη του φωτός…

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είχε επιλέξει προσεκτικά τους στόχους της. Περίμενε υπομονετικά. Ήθελε να περάσει τους δικούς της όρους. Και τα κατάφερε. Έκανε μόνο τρεις προσθήκες, όμως όλες είναι… μία και μία. Το deal για τον Τζόντεον Σάντσο στα 75 εκατομμύρια ευρώ, μοιάζει απολύτως fair με τους όρους της αγοράς. Η συμφωνία με τον Ραφαέλ Βαράν στα 40 για έναν top class κεντρικό αμυντικό στα 28 του φαντάζει κλοπή. Το κερασάκι στην τούρτα η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο για… ψίχουλα, που δημιούργησε ένα εμπορικό σεισμό πολλών Ρίχτερ και απογείωσε τις προσδοκίες. Σίγουρα οι κόκκινοι διάβολοι δεν απαλλάχθηκαν από τα γνωστά αγωνιστικά βαρίδια που κοντεύουν να στοιχειώσουν στο Ολντ Τράφορντ, όμως πρόσθεσαν ποιότητα, λάμψη, προσωπικότητες, ενθουσιασμό. Η λέξη «τίτλος» δεν είναι πια απαγορευμένη…

Τσέλσι

Πέρσι τέτοια εποχή είχε στον πάγκο τον Φρανκ Λαμπάρντ και βασικός στόχος ήταν… να μπει τετράδα. Φέτος είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και με ελάχιστες αλλαγές στο ρόστερ της είναι στα γερά φαβορί για το πρωτάθλημα! Η αύρα του Τόμας Τούχελ άλλαξε τα πάντα και η μαεστρία της Μαρίας Γκρανόφσκαγια την έκανε ακόμα πιο ισχυρή, χωρίς να ξοδέψει! Η Τσέλσι κατάφερε να βγάλει 128 εκατομμύρια ευρώ, πουλώντας 10 παίκτες που δεν ήταν καν στον βασικό της κορμό, χρηματοδότησε με αυτά τα χρήματα τις προσθήκες των Λουκάκου (κυρίως) και Σαούλ και μοιάζει πιο υγιής από ποτέ σε όλα τα επίπεδα, εντός κι εκτός γηπέδων.

Κιλιάν Μπαπέ

Στο Euro δεν ήταν αυτός που έπρεπε, έδειχνε κουρασμένος, χωρίς συγκέντρωση και φόρμα. Ήταν ο μοιραίος της Γαλλίας στον αποκλεισμό στα πέναλτι, όμως τα καλύτερα ήταν μπροστά, αφού θα βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η Παρί τον πίεσε ασφυκτικά για νέο πενταετές συμβόλαιο. Του πρότεινε απολαβές που δεν έχει πάρει ποτέ ξανά παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εκείνος όμως επέλεξε να μην υπογράψει και να έχει όλες τις επιλογές ανοιχτές μέχρι του χρόνου. Εντάξει, στην Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε να πάει από φέτος, απλώς η Παρί Σεν Ζερμέν δεν τον άφησε. Λογικά, αυτό θα γίνει του χρόνου, αλλά μέχρι τότε ο Μπαπέ θα έχει μία σεζόν στην οποία θα συνεργάζεται με τον Λιονέλ Μέσι και τον Νεϊμάρ. Αξιόλογη τριάδα, μπορεί να κάνει πραγματάκια στο γήπεδο…

Ατλέτικο Μαδρίτης

Τέτοιο καλοκαίρι ούτε στα πιο υγρά όνειρα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Με τις σαμπάνιες από την κατάκτηση του τίτλου να μην έχουν στεγνώσει ακόμα, η Ατλέτικο Μαδρίτης βίωσε ένα παζάρι που την διατηρεί στην πρώτη θέση των φαβορί για το ριπίτ. Είδε την Μπαρτσελόνα να… διαλύεται, την Ρεάλ να μένει στάσιμη, την ώρα που εκείνη ενισχύθηκε κι άλλο. Με εξαίρεση την απώλεια του Σαούλ στην Τσέλσι (πέρσι δεν ήταν κομβικός) δεν έχασε κανένα σημαντικό κομμάτι του παζλ, αντιθέτως γέμισε επιπλέον λύσεις και ποιότητα. Ο Αργεντινός μέσος Ντε Πολ είναι «ρομπότ» στα χαφ, ο Βραζιλιάνος Ματέους Κούνια θα προσθέσει σβελτάδα μπροστά, όμως το κόλπο γκρόσο ήταν η επιστροφή του Γκριεζμάν, με ένα σκανδαλώδες deal -δανεικός με οψιόν αγοράς 40 εκατομμυρίων ευρώ, 80 λιγότερα από όσο τον είχε παραχωρήσει πρόπερσι στην Μπαρτσελόνα. Το αιώνιο αουτσάιντερ, είναι πλέον και επισήμως φαβορί!

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο

Τα έχουν πάρει όλα. Τα έχουν ζήσει όλα. Αυτό που μένει είναι οι τελευταίες σελίδες στο βιβλίο τους. Ο επίλογος. Η κληρονομιά που θα αφήσουν. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσαν τα κύτταρα τους, πήγαν εκεί που τους ήθελαν. Εκεί που μπορούσαν να υποστηρίξουν όλα τους τα θέλω. Άφησαν το σκοτάδι και επέστρεψαν στην λάμψη. Τράβηξαν ξανά όλα τα φώτα της δημοσιότητας και ανανέωσαν το ενδιαφέρον του πλανήτη. Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα χρειάζεται να περπατάει πια στο νερό και να τα κάνει όλα σε μία παρακμάζουσα Μπαρτσελόνα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χρειάζεται να γίνεται αντικείμενο σκληρής κριτικής σε μία Γιουβέντους που αρχίζει και διολισθαίνει.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Μπαρτσελόνα

Αν ψάχνει κανείς για την απόλυτη ταινία καταστροφής, για το απόλυτο κραχ, για την ομάδα που έχασε μέσα σε ένα καλοκαίρι την γη κάτω από τα πόδια της ας ψάξει προς Βαρκελώνη μεριά.

Εκεί όπου η Μπαρτσελόνα κατάφερε να χάσει τον κορυφαίο όλων, να αποδυναμωθεί αγωνιστικά, να προσθέσει ακόμα μερικά άθλια deal στο σερί των τελευταίων ετών και να μην καταφέρνει εντέλει να μειώσει αισθητά το χρέος που ξεπερνά το ένα δις και απειλεί την βιωσιμότητα του κλαμπ!

Από τα ταμεία δεν βγήκε φράγκο για μεταγραφές. Λογικό. Πως να βγει, εφόσον δεν υπάρχει; Υπό αυτές τις συνθήκες οι υπογραφές των Ντεπάι, Αγκουέρο, Έρικ Γκαρσία, Ντε Γιονγκ είναι κάτι.

Ναι, αλλά δεν ήρθαν και έσοδα. Το φιάσκο με τον Μέσι σήμανε την άνευ όρων (και χρημάτων) αποχώρηση του Αργεντινού για το Παρίσι, ενώ από τις πωλήσεις των Έμερσον, Τοντιμπό, Αλενιά, Φίρπο μπήκαν στα ταμεία μόλις 53 εκατομμύρια ευρώ.

Κερασάκι στην τούρτα; Ο δανεισμός του Γκριεζμάν στην Ατλέτικο με οψιόν αγοράς 40 εκατομμυρίων ευρώ, 80 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχε αποκτηθεί πρόπερσι! Ρεσιτάλ…

Άρσεναλ

Ορίστε που την λένε άτιτλη. Πήρε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα εξόδων στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Ξόδεψε 165,5 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την ομάδα της και μετά από τρεις αγωνιστικές είναι ουραγός χωρίς πόντο, χωρίς γκολ και με συντελεστή τερμάτων 0-8!

Η Άρσεναλ κατάφερε να αποδείξει ότι τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο και ότι μπορείς κάλλιστα να ξοδέψεις μία περιουσία και να κάνεις την ομάδα σου… χειρότερη.

Σχεδόν όλα τα πανάκριβα νέα αποκτήματα της είναι ρολίστες ή εξελίξιμοι νεαροί (Μπεν Γουάιτ, Όντενγκααρντ, Ράμσντεϊλ, Τομιγιάσου, Λοκονγκά, Νούνο Ταβάρες), ενώ την ίδια ώρα η αποχώρηση μιας ντουζίνας παικτών που θάφτηκαν στο νεκροταφείο ελεφάντων του Emirates (Ουίλιαν, Γκεντουζί, Γουίλοκ, Τορέιρα, Σαλιμπά, Νέλσον, Μπεγερίν, Νταβίντ Λουίζ, Θεμπάγιος) μαρτυρά ότι με κάποιο μαγικό τρόπο όλοι γίνονται χειρότεροι όταν φοράνε την φανέλα των κανονιέρηδων.

Ο γιαλός είναι στραβός, η Άρσεναλ αρμενίζει στραβά κι αν συνεχίσει έτσι δεν αργεί η ώρα που τα σενάρια παραμονής θα κάνουν την εμφάνιση τους.

Μέμφις Ντεπάι - Σέρχιο Αγκουέρο

Περίμεναν καιρό αυτή τη στιγμή για διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος καρτερούσε το καλοκαίρι του 2021, όπου θα τελείωνε το συμβόλαιο του με την Λιόν και θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει τις εκπληκτικές του εμφανίσεις με την Ολιμπίκ. Ήθελε να απολαύσει την ελευθερία του, να πολιορκηθεί από όλες τις ομάδες και να επιλέξει με την ησυχία του.

Ο άλλος, μετά από αμέτρητα χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι ένιωθε ότι είχε έρθει η ώρα για μία ριζική αλλαγή. Για κάτι νέο. Για κάτι εξίσου λαμπερό. Για μία εμπειρία δίπλα στο φιλαράκι του.

Μόνο που ο Μέμφις Ντεπάι και ο Σέρχιο Αγουέρο λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Όταν υπέγραψαν στην Μπαρτσελόνα πίστευαν ότι θα έπαιζαν πλάι στον Λιονέλ Μέσι και τον Αντουάν Γκριεζμάν. Αντ’ αυτών θα παίζουν πλάι στον Μπρέιθγουεϊτ και τον άχαρο Λουκ Ντε Γιονγκ!

Αν είχαν έναν μαγικό τρόπο να γυρίσουν τον χρόνο πίσω, γνωρίζοντας το μέλλον, δεν θα υπέγραφαν ποτέ στην Μπαρτσελόνα…

Ρεάλ Μαδρίτης

Η τελευταία φορά που έδωσε λεφτά για μεταγραφή παίκτη που βρίσκεται στο ρόστερ της ήταν πριν από… 811 ημέρες! Όχι, δεν είναι κάποιο τυπογραφικό λάθος, η τελευταία μεταγραφή της βασίλισσας πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου του 2019 -ήταν ο τίμιος Φερλάν Μεντί. Από εκείνη την ημέρα, μόνο ελεύθεροι ή δανεικοί, γεγονός σοκαριστικό για την Ρεάλ Μαδρίτης, την ομάδα που εξέφραζε τον ποδοσφαιρικό καπιταλισμό, την ομάδα που καθιέρωσε τους «Galacticos», την ομάδα που ζούσε για να αγοράζει ότι πιο φανταχτερό υπάρχει.

Η βασίλισσα άλλαξε πολιτική για να σωθεί οικονομικά και… σώθηκε. Εδώ και δύο χρόνια εκποιούσε προσεκτικά ότι αχρείαστο ασημικό είχε για να γεμίσει τον κουμπαρά με τα 170 εκατομμύρια ευρώ που πίστευε ότι φτάνουν για να πάρει τον Κιλιάν Μπαπέ. Τελικά, δεν έφταναν.

Μόνο φέτος το καλοκαίρι εισέρρευσαν στα ταμεία 78 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις των Βαράν, Όντενγκαρντ, Μπραχίμ Ντίας, το συμβόλαιο του Σέρχιο Ράμος το έδωσε μέσες - άκρες στον Αλάμπα, όμως αντί του Μπαπέ ήρθε ο φέρελπις πλην όμως αδοκίμαστος Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Το πλάνο δεν απέτυχε, αλλά δεν πέτυχε κιόλας. Μέχρι την άφιξη του Κιλιάν Μπαπέ το επόμενο καλοκαίρι η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει χωρίς αστερόσκονη, κι αυτό δεν ήταν ποτέ καλό σημάδι για μία ομάδα σαν κι αυτή.

Ισπανική λίγκα

Πριν από τέσσερα χρόνια έχασε τον Νεϊμάρ. Πριν από δύο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Φέτος έχασε τον (πιθανώς) καλύτερο όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέσι. Έχασε όμως και τον Σέρχιο Ράμος. Έχασε και τον Ραφαέλ Βαράν. Έχασε και τον Σαούλ.

Η ισπανική λίγκα που βρέθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο του πλανήτη μέσω της κόντρας Μπαρτσελόνα / Μέσι - Ρεάλ Μαδρίτης / Κριστιάνο Ρονάλντο χάνει αργά αλλά σταθερά την λάμψη, το ενδιαφέρον, την ελκυστικότητα του.

Όλες οι ισπανικές ομάδες της La Liga ξόδεψαν αθοριστικά για μεταγραφές 293 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας και μοιάζουν ψίχουλα μπροστά στο 1,5 δις που δόθηκε το καλοκαίρι του 2019, το 1,03 δις του 2018 και τα 908 εκατομμύρια ευρώ του 2017.

Το ισπανικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο συλλόγων νιώθει την γη να χάνεται κάτω από τα πόδια του, τα μεγάλα brand-name του βιώνουν εποχή ύφεσης και η La Liga ψάχνει τρόπο να τραβήξει χειρόφρενο στην κατηφόρα.

Χαρι Κέιν

Πίστευε ότι φέτος είχε έρθει η ώρα. Πίστευε ότι ταβάνιασε, ότι δεν είχε να προσφέρει κάτι άλλο. Πρώτος σκόρερ και πρώτος πασέρ πέρσι στην Premier League, πόσο να κουβαλήσει άλλο την Τότεναμ στις πλάτες του.

Η πρώτη κρυάδα ήταν ο χαμένος τελικός του Euro. Η δεύτερη, η άρνηση των σπιρουνιών να τον παραχωρήσει στην Μάντσεστερ Σίτι, που ήταν διατεθειμένη να τον κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών στο νησί.

Ο Χάρι Κέιν έμεινε με βαριά καρδιά στους «spurs», ο Πεπ Γκουαρντιόλα έμεινε χωρίς το κλασικό εννάρι που τόσο περίμενε, ο κόσμος της Τότεναμ ξενέρωσε που τον είδε να ζητά επίμονα μεταγραφή και να μένει με το ζόρι, ενώ τίποτα δεν δείχνει ότι ο Άγγλος σέντερ-φορ μπορεί επιτέλους να κατακτήσει κάποιον τίτλο με την ομάδα της καρδιάς του. Όλοι χαμένοι…