Ανακοίνωσε τον Κινκουέ ο Ολυμπιακός

Ετιέν Γιουτέ Κινκουέ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Étienne Youte Kinkoue! 🔴⚪ #Olympiacos #Transfer #Welcome #EtienneYouteKinkoue #WelcomeKinkoue #WeKeepOnDreaming