Επίσημο: Στην ΑΕΚ ο Ντάρκο Γέβτιτς (pic)

👉 Στην ΑΕΚ ο Ντάρκο Γέβτιτς!

👉 Darko Jevtic in Yellow and Black!

👉ΑΕΚ FC reach loan agreement with @fcrk to sign Darko Jevtic with option to buy#aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #aekfc_new_era #transfers #Jevtic_88 pic.twitter.com/wLZ9SUMBnn