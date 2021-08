Επίσημο: Παίκτης της ΑΕΚ ο Τσούμπερ (pic+vid)

👉 Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Στίβεν Τσούμπερ!

👉 The Mr Assist of Euro is here!

👉ΑΕΚ FC reach loan agreement with @eintracht_eng to sign Steven Zuber with option to buy#aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #aekfc_new_era #transfers #Zuber_17 pic.twitter.com/f7lwDeJ3pS