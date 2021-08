«Τρέλανε» κόσμο και χτύπησε… limit up ο («αστεράτος») Βλαχοδήμος!

Το SDNA γράφει για την «προίκα» του Έλληνα τερματοφύλακα της Μπενφίκα, έπειτα από το “one man show” κόντρα στην Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον».

"My name is Vlachodimos. Odysseas Vlachodimos". Ο Έλληνας διεθνής κίπερ έκανε το «κομμάτι» του το βράδυ της Τρίτης (24/8) στο «Φίλιπς Στάντιον» κι έστειλε…συστημένη την Μπενφίκα στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Έλληνας διεθνής κίπερ υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του επαναληπτικού αγώνα των «Αετών» κόντρα στην Αϊντχόφεν επί ολλανδικού εδάφους.

Με τις σωτήριες επεμβάσεις του κατέβασε τα ρολλά στην εστία του και η «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο φινάλε της αναμέτρησης σε συνδυασμό με τη νίκη (2-1) της Μπενφίκα στο πρώτο ματς, έστειλε την πορτογαλική ομάδα στα αστέρια των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο 27χρονος κίπερ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση της Μπενφίκα όντας ανίκητος κάτω από τα δοκάρια.

Το «στοπ» στο τετ α τετ με τον Μαντουέκε στο 42΄και η διπλή απόκριση σε προσπάθεια του Βερτέσεν στο 85΄, έκαναν τους Ολλανδούς και τους ευρωπαίους σκάουτερ να τρίβουν τα μάτια τους στις εξέδρες του «Φίλιπς Στάντιον».

Παρεμπιπτόντως, η PSV είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 33ο λεπτό λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Λούκας Βερίσιμο.

Κι επειδή κάτι τέτοια (εμπορικά) ματς διαθέτουν ξεχωριστό ειδικό βάρος και «φτιάχνουν» τους ποδοσφαιριστές που τραβούν πάνω τους τα φώτα, ο Βλαχοδήμος μέσα σε μια βραδιά δεν ανέβασε απλά αλλά εκτόξευσε την χρηματιστηριακή αξία του και έγραψε (με κεφαλαία γράμματα παρακαλώ) το όνομά του σε πολλές ατζέντες ευρωπαϊκών κλαμπ και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Κι όπως χαρακτηριστικά μετέφερε στο SDNA ξένος σκάουτερ που παρακολούθησε live τη μεγάλη βραδιά του Έλληνα τερματοφύλακα, «ο Βλαχοδήμος ανέβασε τρεις φορές την αξία του με την εμφάνισή του. Έκανε απίστευτο ματς και… τρέλανε τους Ολλανδούς και όχι μόνο».

Αυτά είναι τα ωραία.