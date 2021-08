Άρης: «Κλείνει» την προετοιμασία έχοντας βρει... δέκα σκόρερ

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με επτά φιλικά παιχνίδια και, φυσικά, τα δύο επίσημα κόντρα στην Αστάνα, με τον Άκη Μάντζιο να χαμογελά βλέποντας δέκα διαφορετικούς ποδοσφαιριστές του να βρίσκουν δίχτυα.

Μετά από δύο μήνες προετοιμασίας, ο Άρης κατέγραψε 14 γκολ σε εννιά αγώνες, από τους οποίους επικράτησε σε τέσσερις. Με οδηγό στο ημερολόγιο τη διπλή επίσημη αναμέτρηση με την Αστάνα για τα προκριματικά του Europa Conference League, οι «κιτρινόμαυροι» έδωσαν συνολικά επτά φιλικές αναμετρήσεις, τόσο πριν όσο και μετά την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια που ολοκληρώθηκε σύντομα, βρίσκοντας γκολ από δέκα διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.

Το στοιχείο αυτό μόνο θετικά μπορεί να ηχεί στα αυτιά του Άκη Μάντζιου, που συνειδητοποιεί ότι έχει αρκετές λύσεις και μπορεί κατά τη διάρκεια της σεζόν να βασίζεται σε αρκετά μέλη του ρόστερ όσον αφορά στο σκοράρισμα.

Αναλυτικά η δεκαμελής λίστα όσων πέτυχαν γκολ στα εννιά (επτά φιλικά και δύο επίσημα) παιχνίδια του Άρη:

Μπερτόγλιο (vs Ερυθρός Αστέρας, Βόλος)

Ματέο Γκαρσία (vs Λοκομοτίβ Μόσχας, ΠΑΣ Γιάννινα)

Μπρούνο Γκάμα (vs Λοκομοτίβ Μόσχας, Βόλος)

Φαμπιάνο (vs Βόλος, ΠΑΣ Γιάννινα)

Χατζηπιρπιρίδης (vs Χάιντουκ Σπλιτ)

Ματίγια (vs Βόλος)

Καμαρά (vs ΠΑΣ Γιάννινα)

Ιτούρμπε (vs ΠΑΣ Γιάννινα)

Σάσα (vs Αστάνα)

Μάνος (vs Αστάνα)

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Άρης βρήκε γκολ από όλες τις γραμμές και όχι μόνον από τους επιθετικούς του, μιας και στη λίστα υπάρχουν μεταξύ άλλων οι μέσοι Σάσα και Ματίγια καθώς και ο κεντρικός αμυντικός Φαμπιάνο. Ο τελευταίος δε, είναι ένας από τους τρεις νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές που βρήκαν δίχτυα.