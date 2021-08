Seven players have provided 4+ assists in a single Premier League game:



🔴 Dennis Bergkamp (1999)

🔴 José Antonio Reyes (2006)

🔴 Cesc Fàbregas (2009)

⚪️ Emmanuel Adebayor (2012)

🔴 Santi Cazorla (2013)

⚪️ Harry Kane (2020)

🔴 Paul Pogba (2021)



Phenomenal. pic.twitter.com/Uz5faFhDb2