ΑΕΚ: Επέκταση συμβολαίου ως το 2026 για τον Μάριο Μιτάι (pic)

👉 Επέκταση μέχρι το 2026 του συμβολαίου του Μάριο Μιτάι με την ΑΕΚ!

⚫🟡 Μάριο, συνέχισε να εκπληρώνεις τα όνειρά σου με την κιτρινόμαυρη φανέλα! // Many congrats, wish you every success with our shirt! #aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #aekfc_new_era #Mitaj_2026 #Mitaj_40 pic.twitter.com/vpZiWkab2U