Δ.Σ. στη Superleague, ορίζονται οι δύο πρώτες αγωνιστικές

Την πραγματοποίηση Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε η Superleague Interwetten για την προσεχή Παρασκευή (13/8).

Εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί με φόντο την ψήφιση της προκήρυξης του πρωταθλήματος, την Παρασκευή (13/8) ανακοινώθηκε και Δ.Σ. (μισή ώρα αργότερα) από τη Λίγκα, όπου μεταξύ άλλων θα γίνει ο ορισμός της 1ης και 2ης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 13/08/2021 στις 12.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Ενίσχυση πυρόπληκτων και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την 1η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Super League Interwetten 2021-22.

2. Χορηγικές προτάσεις για διαγωνισμούς Best Goal και Player of the month.

3. Ορισμός αγώνων 1ης και 2ης αγωνιστικής πρωταθλήματος Super League Interwetten αγ. περιόδου 2021-22 (υπό την αίρεση έγκρισης της προκήρυξης).

4. Τροποποίηση Κανονισμού Παρατηρητών του συνεταιρισμού.

5. Ορισμός εκπροσώπων – διαιτητών του συνεταιρισμού στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

6. Διάφορα.