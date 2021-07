Συμβούλιο και για το υγειονομικό πρωτόκολλο στη λίγκα

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ΔΣ μισή ώρα μετά την προγραμματισμένη για την Τρίτη (03/08) έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Την Τρίτη (03/08) έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στη Super League με θέμα την έγκριση της προκήρυξης. Μισή ώρα αργότερα η διοργανώτρια θα έχει ΔΣ, ώστε να επικυρωθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων. Αναλυτικά:

«Ανακοινώνεται ότι τη Τρίτη, 03/08/2021 στις 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων Super League.

2. Χορηγικές προτάσεις για διαγωνισμούς Best Goal και Player of the month.

3. Έγκριση προκήρυξης Πρωταθλήματος Υποδομής Κ15, αγωνιστικής περιόδου 2021-22.

4. Υπολογιστές Super League».