Συγχαρητήρια Γιάννη και Θανάση! Μας κάνατε όλους τους Έλληνες πολύ περήφανους κατακτώντας το πρώτο σας δαχτυλίδι στο ΝΒΑ! / Congratulations @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43! You have made us all extremely proud for winning your first #NBA ring! 🇬🇷 💍🏆



Photo credits: @bucks pic.twitter.com/WBezrMDOcK