Ιερολοχίτες: «Ο σύνδεσμος δε θα μπει στο γήπεδο στο παιχνίδι με την Αστάνα»

Ο σύνδεσμος φίλων του Άρη «Ιερολοχίτες» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι δεν πρόκειται να δώσει το παρών στο γήπεδο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Αστάνα.

Ο σύνδεσμος του Άρη εξέφρασε την αντίθεσή του για το μέτρο που έχει ληφθεί και σύμφωνα με το οποίο στα γήπεδα μπορούν να παραβρεθούν για τους αγώνες, μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί.

Η ανακοίνωση του συνδέσμου αναφέρει:

«Κουμάντο στα πέταλα οι οπαδοί. vol2.



Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ανακοινώνουμε ότι στο εντός Ευρωπαϊκό παιχνίδι :



• Ο Σύνδεσμος ΔΕΝ θα μπει στο γήπεδο.



• Καλούμε όλα τα αδέρφια που είναι υπέρ των δικαιωμάτων των οπαδών σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί από νωρίς στα γραφεία του Συνδέσμου μας. Την ώρα του αγώνα θα είμαστε ΈΞΩ από τη Θύρα 1, όπου και θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ΑΡΕΙΑΝΑΡΑΣ .



• ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΕ . ΚΟΝΤΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ.



•Θα είμαστε δίπλα στην ομάδα όπως κάνουμε μισό αιώνα τώρα.



• Κανένας διαχωρισμός δεν χωράει ανάμεσα στα αδέρφια.



• Seeking for freedom in the land of democracy».