Οπαδοί για το «Bella Cao» του Χισάι: «Σκουλήκι, η Λάτσιο είναι φασιστική»

Lazio ultras called new signing Elseid Hysaj ‘a worm’ after he sang an anti-fascism anthem, proudly declaring that their club ‘is fascist.’

Lazio's new signing embarrassing them in the worst way possible 😂😬😂🔵⚪#Lazio #SSLazio #SerieA #SerieATIM #Albania #Calcio #Hysaj pic.twitter.com/goj56rt5oh