Σενάριο για Νοτιοκορεάτη εξτρέμ στον Ολυμπιακό

Song Min-kyu recebeu uma oferta de 1,5 milhões de euros do Olympiakos 🇬🇷, mas foi recusada pelo Pohang Steelers, devido à uma oferta do Jeonbuk Hyundai Motors de 2 bilhões de won. O acordo com o Jeonbuk inclui também uma cláusula de compra. 🇰🇷⚽️https://t.co/R6l9KTneYF