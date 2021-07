Το μαγευτικό Χορστ και τα ευτράπελα στις προετοιμασίες του Παναθηναϊκού (pics)!

Ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ετοιμάζεται να βάλει της βάσεις της νέα σεζόν στην Ολλανδία και ο απεσταλμένος του SDNA στο Χορστ, Κώστας Μανωλιουδάκης, θυμάται ανέκδοτες ιστορίες από πράσινες προετοιμασίες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής στο Χορστ της Ολλανδίας προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου.

Μετά από το περυσινό διάλειμμα, όπου οι πράσινοι, ελέω της πανδημίας του κορονοϊού, έμειναν στην Ελλάδα και έκαναν προετοιμασία στο Κορωπί, ο Παναθηναϊκός μετέβη για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη μαγευτική περιοχή για να βάλει τα θεμέλια της νέας σεζόν.

Το Χορστ βρίσκεται στα σύνορα της Ολλανδίας με τη Γερμανία και είναι μία επαρχιακή περιοχή της Λιμβουργίας που ενδείκνυται για όσους όσοι θέλουν να αφεθούν στη φύση και είναι λάτρεις του ποδηλάτου.

Αυτό το πανέμορφο χωριουδάκι φιλοξενεί λιγότερους από 13.000 μόνιμους κατοίκους, ενώ φημίζεται για τη διεξαγωγή διαφόρων event την περίοδο του καλοκαιριού, τις γραφικές λίμνες, τα απανωτά πάρκα, τον καθαρό αέρα και όλα τα ευεργετήματα που προσφέρει η φύση.

Κι αν στο Χορστ ο Παναθηναϊκός εδρεύει για πρώτη φορά, η Ολλανδία, αντιθέτως, αποτελεί έναν από τους πλέον προσφιλείς προορισμούς του σε προετοιμασίες.

Το καλοκαίρι του 2019 το τριφύλλι μετέβη στο Οστερμπεεκ, το 2018 στο Τίλμπουργκ (με προπονητή τον Γιώργο Δώνη), το 2017 (με προπονητή τον Μαρίνο Ουζουνίδη) και το 2016 στο Τέχελεν (με προπονητή τον Αντρέα Στραματσόνι), το 2015 και το 2013 στο Οστεμπερεκ (με προπονητή τον Γιάννη Αναστασίου) κ.ο.κ.



Η ουσία είναι ότι στα βουνά και τα λαγκάδια του εξωτερικού τα καλοκαίρια, «χτίζονται» οι ομάδες, αλλά και οι μύθοι. Δημιουργούνται μικρές καθημερινές ιστορίες με ξεχωριστή σημασία, ιδρώτας, εντάσεις, χαμόγελα, γέλια, «γαλλικά», ευτράπελα.

Ορισμένα εξ αυτών τα έχουμε ζήσει από κοντά, έχοντας το προνόμιο της παρουσίας στις περισσότερες προετοιμασίες του Παναθηναϊκού την τελευταία 20ετία και σας τα παρουσιάζουμε…



«Κοτόπουλο χωρίς… κεφάλι»!

Η προετοιμασία με τις κυριότερες ατάκες, μακράν της δεύτερης, έγινε το 2008 στο Ιρτινγκ της Αυστρίας με προπονητή τον Χενκ τεν Κάτε. Στην πρώτη χρονιά της πολυμετοχικότητας και της παρουσίας του Ολλανδού στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έδινε καθημερινό ρεσιτάλ.

Ο Σιμάο Μάτε Τζούνιορ ήταν ο αποδέκτης της κορυφαίας ατάκας ever. «Ε, Σιμάο! Πού πας;

Περιφέρεσαι από ‘δω και από ‘κει χωρίς κανένα λόγο. Μυαλό δεν έχεις; Τίποτα εκεί μέσα; Προχωράς χωρίς να ξέρεις τι σου γίνεται, λες και είσαι κοτόπουλο χωρίς κεφάλι!» είχε πει στον Μοζαμβικανό αμυντικό μέσο, μεταξύ άλλων παρατηρήσεων-φωτιά, που έχουν μείνει στην Ιστορία.

Επόμενο «θύμα» ήταν ο Κροάτης Αντε Ρουκάβινα. «Ρούκα, Ρούκα» φώναζε στον Κροάτη, τίποτα αυτός. «Αγγλικά δεν ξέρεις; Ή δεν καταλαβαίνεις το όνομά σου; Δεν σε λένε Ρουκάβινα; Μήπως θες να σε φωνάζω, σκέτο Αντε; Πώς προτιμάς;» του είπε, με τον Κροάτη να σκύβει το κεφάλι χωρίς να απαντήσει. Οι ατάκες έπεφταν σαν το χαλάζι.

«Έναν χυμό παρακαλώ…»

Το κύριο μέλημα του Ολλανδού προπονητή ήταν να περάσει νοοτροπία νικητή στην ομάδα και τα καψόνια σε όσους έχαναν στο διπλό ήταν σκληρά. Σε τέτοιο σημείο που όσοι έχαναν στο διπλό έκαναν τους… σερβιτόρους στους νικητές στο ξενοδοχείο της ομάδας! Το αμίμητο σκηνικό με τον Μάλαρζ να παραγγέλνει με στόμφο στον Καραγκούνη: «έναν χυμό πορτοκάλι, παρακαλώ!», έχει καταγραφεί στα πρακτικά, με κάποιους πράσινους να γελάνε και κάποιους άλλους να «βράζουν».

Τελευταίο σκηνικό με Τεν Κάτε, αλλά έπ’ ουδενί διασκεδαστικό, είχε πρωταγωνιστή τον Νταμ Εντόι. Οι πράσινοι πήγαν για ράφτινγκ σε ένα κοντινό ποτάμι. Απαντες φόρεσαν τις ειδικές στολές και μπήκαν στις βάρκες. Πλην ενός: του Νταμέ Εντόι, που όχι μόνο δεν μπήκε στη «μάχη» αλλά ξέσπασε αιφνιδιαστικά σε κλάματα. Αιτία το γεγονός ότι δεν ήξερε να κολυμπάει και φοβόταν το νερό! Ο Τεν Κάτε για να τον προστατεύσει είχε ζητήσει από τους δημοσιογράφους να μη γραφτεί το γεγονός τότε και άπαντες το σεβάστηκαν.

«Ο Μουν άφηκε... κοκοράκι;»

Στο Ιβερντόν της Ελβετίας ο Τζιμπρίλ Σισέ έκανε την πρώτη του προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. Ολα τα βλέμματα ήταν φυσιολογικά στραμμένα πάνω του. Κάποια στιγμή στην προπόνηση εθεάθη ο κύριος Δήμος, ο οδηγός του πούλμαν της ομάδας επί σειρά ετών.

Παλιά «καραβάνα» στο τριφύλλι, είδε τον Σισέ από μακριά με ξυρισμένο το κεφάλι και με μία ξανθιά λωρίδα στο κρανίο και απασφάλισε τη... βόμβα: «Τι έγινε ρε παιδιά;» ρώτησε αρχικά και συνέχισε μπαίνοντας στο ψητό: «Ο Μουν άφηκε (σ.σ. άφησε)... κοκοράκι;». Κρατούσαμε το στομάχι μας από τα γέλια.

«Ο Νίνης σε ρόλο... dj με Καρρά»

Η πρώτη φορά που είδαμε προπόνηση μετά μουσικής ήταν στην προετοιμασία του Φερνάντο Σάντος, με τον περίφημο γυμναστή του, Ρότζερ Σπράι. Η δεύτερη ήταν επί των ημερών ενός άλλου Πορτογάλου, του Ζοσέ Πεσέιρο το 2007, με τον συνεργάτη του Πέδρο Καϊσίνια να βάζει... Βανδή και η τρίτη επί Νιόπλια, με προτροπή του γυμναστή Αντώνη Κέζου και με... dj τον Σωτήρη Νίνη.

Οι επιλογές των τραγουδιών ήταν κυρίως του Ελληνα άσου, που ξεκίνησε με Καρρά («Οπως παλιά») και ολοκλήρωσε με Σαμίου («ο πυρετός με σβήνει κι εσύ είσαι η ασπιρίνη»). Ασχετα μεν, άρεσαν δε στην πλειονότητα των παικτών που είχαν… μερακλώσει.

«Τι well done, στα πουλιά την έστειλα…»

Το 2006 στο Σατιγιόν της Ιταλίας, ο Σουηδός, Χανς Μπάκε, προσπαθούσε να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Μόνο που ήταν εντελώς εκτός κλίματος και ιδιοσυγκρασίας σε σχέση με την ελληνική. Σε μία άσκηση με τελειώματα φάσεων, ο Μάντζιος δεν έπιασε καλά το σουτ και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, άουτ.

Ο Μπάκε όμως τον χειροκρότησε και του είπε με βροντερή φωνή «well done Vaggelis»! Με τον Μάντζιο να τον κοιτά απορρημένος και να του λέει: «τι well done mister, στα πουλιά την έστειλα…».

Γιατρός… Φρεντ Αστέρ και σόου Ζάετς

Το 2003, στο Κρανς Μοντανά της Ελβετίας, ο τότε επικεφαλής του ιατρικού τιμ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουρούδης, έδωσε ανεπανάληπτο ρεσιτάλ σε ντίσκο της περιοχής σε ένα από ρεπό την ομάδας. Ο Τζουρούδης, που πλέον εργάζεται στη Γιουβέντους (!), … κούφανε όλο τον κόσμο.

Με πρώτο απ’ όλους τον Βέλιμιρ Ζάετς που δεν πίστευε στα μάτια του και σχολίαζε με δέος «ρε το γιατρό τι κάνει…» όταν αυτός πήρε μία θαμώνα της ντίσκο και χόρεψε τάνγκο σαν επαγγελματίας! Με πιρουέτες, σηκώματα στον αέρα και στυλ... Φρεντ Αστέρ. Ανεπανάληπτος.

Με τον «Ζέκο», παρεμπιπτόντως, υπήρξε η κορυφαία ποδοσφαιρική εμπειρία στα περίφημα ποδοσφαιρικά ματς των απεσταλμένων του Τύπου με τα προπονητικά επιτελεία. Όταν ακόμη είχαμε κουράγια. Τέτοιο «γλέντι» δεν έχει (ματά)ξαναγίνει.

Παρά τα παρανίσια του κιλά και το γεγονός ότι πριν από λίγους μήνες είχε κάνει «μπαλονάκι» (!), πέρναγε με απανωτά σλάλομ όλο τον κόσμο λες και ήμασταν κώνοι και σημαιάκια, δεν έπεφτε κάτω ούτε με σπρωξίματα του στιλ «μόνο ο παίκτης ή η μπάλα και τα δύο μαζί ποτέ». Κι έφτανε μέχρι τη γραμμή του τέρματος, σταματούσε και πάταγε τη μπάλα για να σκοράρει ο… γιατρός! Προσφέροντας απλόχερα ένα σπάνιο ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ που δύσκολα θα βιώσουμε εκ νέου.