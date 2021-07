Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Νέα φανέλα και νέος χορηγός η «Team Viewer» (pics & vid)

🔴 𝗣𝗔𝗦𝗧 𝗠𝗘𝗘𝗧𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧 🔴



Our iconic new 2021/22 @adidasfootball home kit, available now.#MUFC