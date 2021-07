Εχσάν Χατζισαφί: Ο «Prince of Persia» και τα… σπαθιά του! (pics+vids)

Το SDNA ανοίγει το βιβλίο ενός εκ των πιο εμβληματικών ποδοσφαιριστών του Ιράν – Τα «παράσημα» και οι σταθμοί της καριέρας του – Το αριστερό πόδι που τον «έφτιαξε» και πιστώνεται τα πολυσύνθετα ποδοσφαιρικά μεροκάματα.

Από την εποχή του Κύρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τις ημέρες του σάχη, η Περσία αποτέλεσε μια ξεχωριστή περίπτωση στην παγκόσμια ιστορία.

Άλλαξε επισήμως το όνομά της σε Ιράν τη δεκαετία του 1930 και παρότι βρίσκεται πιο κοντά στην Ευρώπη απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ασία, στους αρχαίους χρόνους είχε στενές, αν και συνήθως εχθρικές σχέσεις με τους Έλληνες και τους Ρωμαίους.

Μια φορά εν έτει 2021 τα ποδοσφαιρικά προϊόντα που παράγει η χώρα, χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης στην Ελλάδα και στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Έπειτα από τον περυσινό γάμο με τον Πέρση Καρίμ, Ανσαριφάρντ, εσχάτως η Ένωση ετοιμάζεται να αλλάξει δαχτυλίδια με έναν ακόμα Ιρανό ποδοσφαιριστή.

Και το όνομα αυτού, Εχσάν Χατζισαφί.

Γεννημένος στις 25 Φεβρουαρίου του 1990 στην πόλη (Κασάν) που είναι σφυρηλατημένη από 10.000 χρόνια Ιστορίας, ως ένα από τα λίκνα πολιτισμού της Νεολιθικής και μετέπειτα Εποχής του Χαλκού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής.

Τα πρώτα βήματα – «παράσημα»

«Μπουσούλησε» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Σεπαχάν που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας.

Το 2007 και σε ηλικία μόλις 17 ετών προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα κι έραψε στην στολή του 3 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα.

Συγχρόνως έπαιξε στον τελικό του Ασιατικού Champions League το 2007 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της ίδιας χρονιάς.

Από το ξεκίνημά του στο χώρο της "στρογγυλής θεάς" το άστρο του άρχισε να λάμπει δυνατά.

Σε ηλικία 19 ετών ανακηρύχθηκε από το goal.com ως ο πιο υποσχόμενος ποδοσφαιριστής στο χάρτη του ασιατικού ποδοσφαίρου!

Εκτός των έξι τίτλων με την Σεπαχάν, αναδείχτηκε καλύτερος νέος παίκτης για το 2008, πρώτος σε ασίστ το 2010, το 2012 και το 2017 παρότι αριστερός μπακ και μέλος της καλύτερης ομάδας της χρονιάς για το 2012 και το 2017.

Η Φούλαμ και η γερμανική θητεία

Το καλοκαίρι του ΄11 μεταπήδησε στην Τράκτορ Σάζι κι αφού συν τω χρόνω επέστρεψε στην Σεπαχάν το 2015 έστριψε για πρώτη φορά το τιμόνι προς την Ευρώπη.

By the way, ένα χρόνο νωρίτερα (2014) η Φούλαμ έδειξε έντονο ενδιαφέρον για πάρτι του, ωστόσο η αδυναμία να εξασφαλίσει την βρετανική άδεια εργασίας το στέρησε το ταξίδι στη Μέκκα του ποδοσφαίρου (Αγγλία).

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης τον πρόσθεσε στο ρόστερ της και ο Ιρανός ποδοσφαιριστής έκλεισε την σεζόν 2015-16 στα γήπεδα της Τσβάιτε Λίγκα με συνολικό απολογισμό 27 συμμετοχές , 2 γκολ, 1 ασίστ.

Το ιρανικό δίδυμο της Νέας Σμύρνης

Το καλοκαίρι του ΄16 επαναπατρίστηκε και φόρεσε ξανά τη φανέλα της Σεπαχάν, ενώ ένα χρόνο αργότερα είχε την πρώτη του γνωριμία με την Ελλάδα.

Ο Πανιώνιος έφτασε στα…ίχνη του και του έστειλε το εισιτήριο για την μετακόμιση στη Νέα Σμύρνη και αντάμωσε με τον συμπατριώτη του Σοτζέι Μασούντ.

Ωστόσο δεν αποδείχτηκε της μοίρας γραφτό να μακροημερεύσει στην Πλατεία.

Έπειτα από ένα «γεμάτο» εξάμηνο (20 συμμετοχές – 2 γκολ – 3 ασίστ) πήρε…προαγωγή για τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Τα…ψωμιά του ήταν λίγα στο λιμάνι το πράγμα δεν «κόλλησε» όπως θα ήθελε με τους «ερυθρόλευκους» και το καλοκαίρι του ΄18 επέστρεψε στα πάτρια εδάφη και την Τράκτορ Σάζι.

Η διαδρομή με το εθνόσημο

Ο Χατζισαφί αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στο Ιράν κάτι που πιστοποιείται και μέσω των παρουσιών του στα «προσκλητήρια» της Εθνικής ομάδας.

Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 18 ετών και 3 μηνών σε ένα φιλικό του Ιράν με τη Ζάμπια (3-2), στο οποίο μάλιστα μοίρασε τις δύο ασίστ της νίκης!

Τον Νοέμβριο του ΄18 συμπλήρωσε 100 συμμετοχές (απ΄όπου και η σχετική φωτογραφία με την επετειακή φανέλα και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Κάρλος Κεϊρόζ) ενώ το κοντέρ δείχνει σήμερα 113 παιχνίδια (6 γκολ).

Με το Ιράν, συμμετείχε στο Ασιατικό Κύπελλο του 2011 και του 2015 αλλά και το Μουντιάλ του 2014.

Πολυσύνθετος – «μπαλαντέρ»

Μπορεί τα περισσότερα ποδοσφαιρικά…μεροκάματα στην καριέρα του να τα΄χει βγάλει ως αριστερός μπακ (203 παιχνίδια) ωστόσο διαθέτει την ευχέρεια να παίζει εξίσου αποτελεσματικά και σε άλλες θέσεις.

Αριστερός εξτρέμ (58 παιχνίδια) επιτελικός μέσος (39 παιχνίδια) και αριστερό εξτρέμ (29 παιχνίδια) έχει αγωνιστεί στην καριέρα του, για έναν παίκτη που παραπέμπει στον καλό το μύλο, ο οποίος όλα τα…αλέθει!

Όσο για το αριστερό του πόδι;

Βγάζει νούμερα που θα ζήλευαν πολλά αριστερά μπακ με 44 γκολ και 61 ασίστ συνολικά σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο και η καταμέτρηση ασφαλώς και θα΄χει συνέχεια...

Κλείνοντας να σημειώσουμε κι αυτό: ο Χατζισαφί θα μπορούσε να έχει επιστρέψει ένα χρόνο νρωίτερα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη.

Ωστόσο παρά τις τότε προχωρημένες συζητήσεις με τους «κίτρινους» υπογραφές στο συμβόλαιο δεν έπεσαν και έτσι ακυρώθηκε η τρίτη ελληνική θητεία που εσχάτως θα λάβει σάρκα και οστά, με τον Πέρση να κάνει πρόβες με τη φανέλα της ΑΕΚ.