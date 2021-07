Ο «μένουμε Ευρώπη» Σάουθγκεϊτ θα υπηρετήσει άθελα του την πολιτική του Brexit

Λιγότερο ή περισσότερο ξεκάθαρα, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας ήταν ανέκαθεν κατά του Brexit. Καταφέρνοντας, όμως, να ενώσει το έθνος και να κάνει ιστορικές πορείες στα δύο τελευταία μεγάλα τουρνουά, κατέληξε - άθελα του - να υπηρετήσει όσο ελάχιστοι συντηρητικοί και συνεργάτες του Μπόρις Τζόνσον την πολιτική υπέρ της αποχώρησης της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Άγγλοι είναι οι μόνοι ποδοσφαιρόφιλοι του πλανήτη που σε κάθε μεγάλη διοργάνωση δηλώνουν ότι «κατεβαίνουν» για να σηκώσουν το τρόπαιο. Ανεξαρτήτως συνθηκών, παικτών, φουρνιάς, κατάστασης. Βρίσκονται στα τελικά; Αυτόματα στόχος είναι να το πάρουν. Ή, μάλλον, δε χρειάζεται καν να φτάσουμε ως το σημείο που ξεκινά το μεγάλο τουρνουά. Ήδη στη χώρα οι ποδοσφαιρόφιλοι συζητούν για την κατάκτηση του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιατί όλο αυτό; Γιατί αυτοί είναι και οι μοναδικοί ποδοσφαιρόφιλοι που έχουν μια ονομασία για αυτόν τον παροξυσμό: «It's coming home». Τι πιο όμορφο.

Το τραγούδι που δημιουργήθηκε το 1996 και έκανε άμεσα - αγωνιστική και έπειτα σαφώς εμπορική - επιτυχία στο EURO που φιλοξένησαν τότε οι Άγγλοι, θεωρήθηκε μεταξύ άλλων και γούρικο. Την πρώτη φορά που τραγουδήθηκε, το «It's coming home» έστειλε τη χώρα στα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε βέβαια μετά από χαμένο πέναλτι του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ κόντρα στη Γερμανία. 25 χρόνια μετά, ως προπονητής πλέον, ο Σάουθγκεϊτ έστειλε τους Γερμανούς στο σπίτι τους, κλείνοντας μια και καλή την κατάρα του '96, απέκλεισε Ουκρανία και Δανία και παίζει απόψε - για πρώτη φορά - στον τελικό του EURO.

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Το 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε ενώπιον μιας εκ των σημαντικότερων αποφάσεων της πολιτικής και κοινωνικής του ιστορίας: Leave or Remain; Έξοδος ή παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Το «Leave» ακολούθησε μια πενταετής μεταβατική περίοδος, για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και των κανόνων της αγοράς, ώστε πλέον, από τις αρχές του 2021, η ολική έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ να μην έρθει απότομα και ενδεχομένως καταστροφικά τόσο για το ίδιο το «Νησί» όσο και για την Ευρώπη που θα έχανε έναν από του ισχυρότερους εταίρους της. Ακόμη και πέντε χρόνια μετά, ωστόσο, η αμφιβολία, ο διχασμός και η αντιπαράθεση όχι μόνο δεν έχουν μετριασθεί, αλλά φουντώνουν όσο ποτέ. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να ενώσει μαζικά τους Άγγλους, τον μεγάλο πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν τελικά το ποδόσφαιρο, η Εθνική τους ομάδα και η καταπληκτική της πορεία στο EURO.

Κι αν για το «It's coming home» μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα όχημα που από μόνο του δημιουργεί συνθήκες ομόνοιας, κοινή πίστη και ένα αίσθημα ενός ενωμένου λαού, τα στατιστικά μάς επιβεβαιώνουν ότι έτσι ζείται πράγματι το φετινό EURO των «Τριών Λιονταριών». Συνολικά 26 εκατομμύρια Άγγλοι υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν την επικράτηση της ομάδας του Χάρι Κέιν κόντρα στην Ουκρανία, ενώ ενόψει του ημιτελικού με τους Δανούς, άλλοι 2 εκατομμύρια πολίτες φαίνεται πως «ψήθηκαν» να συμμετάσχουν στο εθνικό ντελίριο, με την πορεία της Εθνικής να τους πείθει πως αξίζει το χρόνο τους. Κι όλα αυτά καθημερινή απόγευμα, στις 20:00. Η Αγγλία δεν πορεύεται με 11, αλλά με 28 εκατομμύρια παίκτες στον τελικό του EURO, πιο ενωμένη από ποτέ.

Το στοίχημα από εδώ και στο εξής είναι πώς χειρίζεσαι αυτήν την τεράστια πληθυσμιακή βάση που κατάφερες να ενώσεις: ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έκανε «αγώνα» για να πείσει τους συμπολίτες του ότι μπορούν να πορεύονται ενωμένοι και χωρίς διχόνοιες, με τις ευρωπαϊκές αξίες της αποδοχής, της διαφορετικότητας και της ισότητας. Αλλά η ίδια η επιτυχία που το αποδεικνύει αυτό, κινδυνεύει να αποτελέσει δώρο στα χέρια του Μπόρις Τζόνσον και των Συντηρητικών του, για να περάσει το ακριβώς αντίθετο μήνυμα: ενωμένοι μεν, μόνοι δε, κατακτητές της Ευρώπης από την οποία απαλλαχθήκαμε! Για δείτε μας! Watch us shine!

Ο REMAINER ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ «POLITICA» ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ

Τίποτα δεν εξαρτά τον Σάουθγκεϊτ από τον Τζόνσον και το αντίστροφο, παρά μόνο το ότι ο πρώτος ζει ως πολίτης στο κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η κυβέρνηση του δεύτερου, και ο δεύτερος έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί αγώνες στο Γουέμπλεϊ ανάλογα με τις επιτυχίες του πρώτου. Χρονικά, ωστόσο, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, ο Σάουθγκεϊτ πρόλαβε τον Τζόνσον στην Εθνική Αγγλίας, μιας και όταν ανέλαβε το 2016, ο δεύτερος ήταν ακόμη Δήμαρχος Λονδίνου. Αντίστροφα γραμμένο, ο Μπόρις βρήκε τον Σάουθγκεϊτ στην ηγεσία της Εθνικής. Και αυτό που βρήκε, και αντιμετώπισε αργότερα ως Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν ένα... γαλατικό χωριό μέσα στην αυτοκρατορία του Brexit.

Ιούνιος 2018. Έχουν περάσει δύο χρόνια από την οριακή απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την ΕΕ. Τα πρώτα σημάδια αστάθειας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, καθώς οι πρώτες ρυθμίσεις που διευκόλυναν τη ζωή, την οικονομία και την πολιτική του «Νησιού» χάριν της συνεργασίας με την Ευρώπη, έχουν αρχίσει να αποσύρονται. Πριν καν ολοκληρωθεί ο όμιλος της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θα δηλώσει: «Είμαστε μια ομάδα που με τη διαφορετικότητα μας μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τη μοντέρνα Αγγλία. Στη χώρα σπαταλούμε πολύ χρόνο που είμαστε χαμένοι στην αναζήτηση της μοντέρνας μας ταυτότητας. Ελπίζω ο κόσμος να ταυτιστεί με την ομάδα μας, έχουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους εαυτούς μας».

Τέσσερις μήνες μετά την επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 (πορεία ως τα ημιτελικά), ερωτώμενος για την άνοδο των έγχρωμων ποδοσφαιριστών στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ανέφερε σε ντοκιμαντέρ του ITV ότι αισθάνθηκε πως η ψήφος πολλών όσων επιθύμησαν το Brexit είχε φυλετικές, ρατσιστικές αποχρώσεις, και υπαινίχθηκε σε σχεδόν προφανή βαθμό ότι το παιχνίδι με την παλαιά γενιά έχει χαθεί και πως μόνον η νεολαία μπορεί να κατανοήσει ότι η ταυτότητα της μοντέρνας Αγγλίας είναι ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα που τη χαρακτηρίζει, με δεύτερες και τρίτες γενιές μεταναστών. Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, έκανε πια ξεκάθαρο αυτόν τον διαχωρισμό: η νέα γενιά που «θέλει να ταξιδέψει τον κόσμο και αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως κομμάτι της Ευρώπης», και η παλιά γενιά που «μάχεται και φωνάζει για κάτι που έχει πάψει να υπάρχει».

Και στο απόγειο της πολιτικής καριέρας του Σάουθγκεϊτ, οφείλουμε να τοποθετήσουμε το γράμμα του προς τον αγγλικό λαό, πριν την έναρξη του φετινού EURO, με τίτλο «Αγαπητή Αγγλία». Τρία χρόνια μετά το Mundial του 2018, σταθερός σαν ακούνητος μεγάλος βράχος στις απόψεις που και τότε είχε εκφράσει για την κοινωνία, ο ομοσπονδιακός προπονητής των Άγγλων παρέδωσε μαθήματα δομής κειμένου μέσα από μια ανοιχτή επιστολή που καταφέρνει μαεστρικά να σε κατευθύνει στα νοήματα που ο συντάκτης θέλησε να εμβολίσει στο μυαλό σου: Κάθε παιχνίδι της Εθνικής είναι σημαντικό, γιατί δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει αναμνήσεις για κάθε Άγγλο φίλαθλο οπουδήποτε. Έπειτα, πόσο σπουδαίο είναι να νιώθεις υπερήφανος για την πατρίδα σου, ιδίως όταν την υπηρετείς, όπως ο παππούς τους αλλά και ο ίδιος. Έπειτα, ότι και οι παίκτες είναι κι αυτοί φίλαθλοι. Να τη η πρώτη σύνδεση: οι παίκτες μου, λέει ο Σάουθγκεϊτ στους Άγγλους, είναι σαν κι εσάς, νιώθουν την ίδια περηφάνεια για το ίδιο έθνος και είναι αυτοί που θα φτιάξουν τις αναμνήσεις σας. Άρα; Προστατέψτε τους, αγαπήστε τους.

Στο... μανιφέστο του, ο Σάουθγκεϊτ θα μιλήσει παρακάτω για την ηλιθιότητα να συμμετάσχει κανείς σε διαδικτυακή επίθεση εναντίον κάποιου με διαφορετικό χρώμα ή από διαφορετική φυλή, θα αναφέρει πόσο εμπιστεύεται - ως πατέρας - τους ποδοσφαιριστές του, θα τονίσει πόσο περήφανοι νιώθουν, κάτι που αντιλαμβάνεται από πρώτο χέρι, τόσο όταν βλέπει 15χρονα να πηγαίνουν για πρώτη φορά στην Εθνική Αγγλίας Κ15, όσο και όταν βλέπει ενήλικες που ο ίδιος κάλεσε πρώτη φορά στην Εθνική. Αυτά είναι τα παιδιά μας, τους είπε, περήφανα όσο εσείς. Και ναι, τους λέει, είμαστε ξεχωριστό έθνος. Τους χαϊδέυει ο Σάουθγκεϊτ. Έχουμε συμβάλλει τόσο πολύ σε τέχνες, αθλητισμό και πολιτισμό. «Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό το νησί έχουμε μια επιθυμία να προστατέψουμε τις αξίες και τις παραδόσεις μας - ως οφείλουμε - αλλά αυτό δεν πρέπει να έρχεται σε βάρος της αυτοκριτικής και της προόδου». Μπουμ! Μπουνιά στο Brexit. Και πάνω που η πρώτη διαφωνία ετοιμαζόταν να ακουστεί, ο Σάουθγκεϊτ υπενθυμίζει: «βλέπω την Αγγλοσύνη μας να εκπροσωπείται από τους φιλάθλους που επαναστάτησαν εναντίον της European Super League. Είμαστε ανεξάρτητοι στοχαστές. Μιλάμε για όσα μας απασχολούν και είμαστε περήφανοι γι' αυτό».

Είναι ή δεν είναι έτσι; Ποιος μπορεί να πει το αντίθετο; Οι - καλώς - συντηρητικοί απέναντι στο υπερβολικά προοδευτικό εγχείρημα της European Super League δεν μπορούν να διαφωνήσουν, κολακεύονται θα έλεγα από τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή που τους χειρίζεται μαεστρικά στην επιστολή του. Προετοιμάζει το έδαφος για να τους πει, τελικά: «Είμαι ο προπονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Έχω την υποχρεώση απέναντι στην ευρύτερη κοινότητα να χρησιμοποιώ τη φωνή μου, και το ίδιο ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές μου. Είναι καθήκον τους να συνεχίσουν να αλληλεπιδρούν με το κοινό πάνω σε θέματα όπως η ισότητα, η ενσωμάτωση και οι φυλετικές διακρίσεις, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του λόγου τους για να φέρνουν στο τραπέζι συζητήσεις, να ευαισθητοποιούν και να μορφώνουν το κοινό». Τελεία. Ο Σάουθγκεϊτ μόλις τους είπε με επιχειρήματα ότι, εξαιτίας όλων των λόγων που εκείνοι θεωρούν την Εθνική Αγγλίας σπουδαία οντότητα, αυτός όχι απλώς επιθυμεί, αλλά υποχρεούται να συνεχίσει να τους μιλά για τις ιδέες του. «Sit back and listen».

Το καλύτερο για το τέλος: «ανεξάρτητα από την πορεία μας στο EURO εύχομαι στο τέλος κάθε γονιός, δάσκαλος, προπονητής, να πει στα παιδιά μας: δες τους, αυτό σημαίνει να εκπροσωπείς την Αγγλία». Και ο Σάουθγκεϊτ - με... αυτά τα μυαλά σχετικά με την εκπροσώπηση και την... διαφορετική εθνική υπηρηφάνεια - οδήγησε την Αγγλία στον τελικό. «Αν θες να χαρείς, θα χαρείς με τον τρόπο μας», θα έγραφα αν μου επέτρεπε να βάλω υστερόγραφο στο μανιφέστο του, από το οποίο κάνω ότι δεν είδα την αποθέωση στην στρατιωτική θητεία, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης, ας το θεωρήσουμε ελαφρώς ατυχές.

Ο Σάουθγκεϊτ είναι Remainer. Είναι «μένουμε Ευρώπη». Είναι politica τύπος, δεν αποσυνδέει το ποδόσφαιρο από το ρόλο που μοιραία πρέπει να παίξει στην κοινωνία. Και χαρακτηρίζεται politica γιατί δεν κρύβει τις σκέψεις του, ούτε απεκδύεται το κοστούμι του ομοσπονδιακού προπονητή της Αγγλίας όταν τις εκφράζει. Αντίθετα, νιώθει ότι η «στολή» αυτή του φορτώνει επιπλέον υποχρεώση να μιλήσει. Είναι, λοιπόν, η μοντέρνα Αγγλία του Σάουθγκεϊτ, των περήφανων παιδιών, των περήφανων πατριωτών αλλά όχι εθνικιστών, η Αγγλία ενός προοδευτικού πατριωτισμού που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως συνεργάτη και αποδέκτη (κυρίως, μιας και η μοντέρνα ταυτότητα της Αγγλίας διαμορφώθηκε από τη μετανάστευση) των ευρωπαϊκών ιδέων και των Ευρωπαίων πολιτών.

Η ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑ... ΑΔΩΡΟΝ ΔΩΡΟΝ

Πριν το δημοψήφισμα του 2016, σε μια περίοδο όπου αρθρογραφούσε για την «The Telegraph», ο τέως Δήμαρχος Λονδίνου είχε συντάξει δύο κείμενα: ένα υπέρ του Brexit και ένα υπέρ της παραμονής στην Ευρώπη. Θα περίμενε λίγο, θα εκτιμούσε τον παλμό του κοινού, και έπειτα θα δημοσίευε το κατάλληλο, ώστε να αυξήσει τη δημοφιλία του. Δημοσίευσε αυτό στο οποίο πρότεινε το Brexit ως την καλύτερη λύση.

That's Boris fucking Johnson. Ο νυν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ήθελε απλά να είναι αυτό: νυν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Και για να το πετύχει, θα έπρεπε ο λαός να δει ότι έχει κοινές ιδέες μαζί του. Το δημοψήφισμα ήταν το καλύτερο crash test και το «Leave» εκτόξευσε τη δημοφιλία και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Τζόνσον all the way ως την πρωθυπουργία. Σήμερα, μέλημα του Johnson είναι να μην αποδειχθεί βλάκας, αλλά σωστός. Θα κάνει, λοιπόν, τα πάντα για να πείσει τον αγγλικό λαό ότι αποφάσισε σωστά το 2016.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κειμένου, η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνον ήρεμη δεν είναι. Το οριακό ποσοστό νίκης στο δημοψήφισμα είχε δείξει από μόνο του τον δρόμο: απόλυτος διχασμός. Πέντε χρόνια μετά, όταν το ΗΒ πια απαγκιστρώνεται εξ ολοκλήρου από το νομοθετικό και οικονομικό οικοδόμημα της ΕΕ, τριγμοί ταράσσουν το δικό του οικοδόμημα. Η Βόρειος Ιρλανδία δε θέλει να χάσει την ευκολία της εμπορικής οδού στα χερσαία σύνορα με την Ιρλανδία και εξεγέρσεις γεννώνται, οι επιχειρήσεις στο Νησί χάνουν υπαλλήλους - μετανάστες από άλλες χώρες - που «πηδούν από το καράβι» αφού νιώθουν μη ευπρόσδεκτοι και βλέπουν ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική δεν τους στηρίζει, το εμπόριο μπλοκάρει, κυρίως όσον αφορά στις εξαγωγές, οι υπηρεσίες χωλαίνουν και η αμφισβήτηση της απόφασης είναι πιο έντονη από ποτέ. Την ώρα που χρειάζεται να πατήσει και με τα δύο πόδια και να σηκωθεί, το μικρό βρετανικό παιδί του Μπόρις Τζόνσον μοιάζει σα γέρος έτοιμος να πέσει από αδυναμία στήριξης. Και για τον γέρο λένε ότι το πέσιμο μπορεί να είναι και μοιραίο.

Στην Αγγλία ο διχασμός είναι πολύ έντονος. Ο λαός έχει χωρισθεί σε δύο πόλους, οι Remainers βλέπουν όσα φοβόντουσαν να γίνονται πραγματικότητα και τα επισημαίνουν, την ώρα που οι Leavers θεωρούν ότι η κριτική είναι προϊόν επιτηδευμένης γκρίνιας και φυσιολογικού αρνητισμού λόγω της «ήττας» των «άλλων» στο δημοψήφισμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, από εγωισμό και μόνο, οι Leavers φυσικά προσπαθούν να πιαστούν από το οτιδήποτε για να πείσουν τους ίδιους τους τους εαυτούς πρώτα απ' όλα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ανάγκη κανέναν και ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική τελικά. Και οι πολιτικοί θεσμοί αναζητούν σημάδια - τυράκια, να έχουν να δίνουν στους αντιπάλους τους που ασκούν κριτική. EURO 2020, καλωσήρθες.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να τα έχει λίγο... χαμένα, παρακολουθώντας την πορεία της Εθνικής Αγγλίας ως τον αποψινό τελικό. Και το «παρακολουθώντας», όμως, είναι σχετικό. Ένας βουλευτής των Συντηρητικών, ο Λι Άντερσον, δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρει την Εθνική και δε θα παρακολουθεί τους αγώνες της, επειδή δε συμφωνεί με την εισαγωγή πολιτικών μηνυμάτων και αντίστοιχης χροιάς στο άθλημα. Τι εννοεί; Μα φυσικά την κίνηση των ποδοσφαιριστών πριν από τη σέντρα κάθε αγώνα να γονατίζουν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φυλετικές - και όχι μόνο - διακρίσεις και τον ρατσισμό. Με τη σειρά της, η Υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πάτελ, δήλωσε ότι δικαιωματικά δέχονται την αποδοκιμασία του κοινού οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές, όταν επιλέγουν να προχωρούν σε τέτοιες κινήσεις με πολιτικές αποχρώσεις. Είναι ξεκάθαρο, η κυβέρνηση φταρνίζεται όταν μια οντότητα που την ξεπερνά (η Εθνική Αγγλίας των... 28 εκατομμυρίων θεατών) στέλνει μήνυμα ότι όλοι, ντόπιοι πατριώτες και ξένοι που θέλουν να ενσωματωθούν, πρέπει να δικαιούνται ίδιες ευκαιρίες και όνειρα. Το αίτημα των πολιτικών θεσμών, λοιπόν, είναι ένα: «μη βάζετε πολιτικό πρόσημο στο ποδόσφαιρο». Χρειάζεται να υπενθυμίσω τι είχε γράψει στο «Αγαπητή Αγγλία» ο Σάουθγκεϊτ; Μα φυσικά, ότι «είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να αλληλεπιδρούμε με το κοινό πάνω σε θέματα όπως η ισότητα, η ενσωμάτωση και οι φυλετικές διακρίσεις». Τι να του πει η Πάτελ.

Και βέβαια, όταν τα παιδιά του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ απέκλεισαν τη Γερμανία στους «16», δεν μπόρεσαν όλοι οι Συντηρητικοί να συγκρατηθούν: ένας πρώην σύμβουλος του Τζόνσον, ο Λορ Μόιλαν, έγραψε στο Twitter: «Φτωχοί Γερμανοί, αυτό δεν ήταν μάλλον το αφήγημα που μας τάισε ο Τύπος σας για το Brexit (σ.σ. και τις συνέπεις του), σωστά;»

Poor Germans. This wasn’t the Brexit narrative fed them by their press, was it? https://t.co/T1jyLS3un9 — Lord Moylan (@danielmgmoylan) June 29, 2021

Έτσι, και κάτι ακόμη γίνεται ξεκάθαρο: το... άδωρον για την κυβέρνηση Τζόνσον, δηλαδή η ενδεχόμενη καλή πορεία αυτής της μοντέρνας, διαφορετικής, ενοτικής - με την ευρωπαϊκή έννοια - Αγγλίας, μετατρέπεται σε... δώρον! Όσο πολιτικά, νομοθετικά δηλαδή, η κυβέρνηση δεν έχει επί της παρούσης πολλά περιθώρια να αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό Ηνωμένο Βασίλειο μακριά από την Ευρώπη, έρχεται το ποδόσφαιρο - στην επιτομή της έννοιας «συμβολική κίνηση» - να... καταλάβει την Ευρώπη. Και αφού ο κόσμος είναι τόσο εντονότερα παθιασμένος για το ποδόσφαιρο παρά για την πολιτική, η ευκαιρία να του πλασάρουν την ποδοσφαιρική επιτυχία ως εθνική νίκη, κατάκτηση, απόδειξη, διαφαίνεται πολύ έντονη και πιθανή.

Είναι η πρώτη φουρνιά της Εθνικής Αγγλίας που έχει τόσο διαρκή επιτυχία, πορευόμενη εδώ και πέντε χρόνια στην κορυφή των διεθνών διοργανώσεων. Αυτό το κατάφερε με έναν «μένουμε Ευρώπη» προπονητή, που δε σταματά να διατυμπανίζει τη σπουδαιότητα του συνδυασμού της εθνικής ενότητας με το ανοιχτό μυαλό και τον προοδευτικό πατριωτισμό, με τη συνειδητοποίηση της μοντέρνας αγγλικής ταυτότητας η οποία ξεχωρίζει για το στοιχείο της ποικιλομορφίας, της διαφορετικότητας. Και η κατάρα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ είναι ότι πρόκειται να προσφέρει ένα δώρο σε εκείνους που διατυμπανίζουν μεν την εθνική ενότητα, αλλά με σκοπό να δημιουργήσουν κλειστά μυαλά στον αγγλικό (και βρετανικό) λαό. Ίσως γι' αυτό ο Σάουθγκεϊτ μιλά τόσο πολύ και τόσο ανοιχτά. Ίσως δεν αισθάνεται ευθύνη να μιλά στο λαό, αλλά ευθύνει να τον σώσει.

Να τον σώσει από μια κυβέρνηση που μποϊκόταρε την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μέχρι που είδε ότι... συμφέρει να την υποστηρίξει. Μέχρι που είδε ότι είναι όμορφο να «πουλήσει» την ενδεχόμενη επιτυχία της κατάκτησης του EURO ως... συντηρητικά εθνική επιτυχία απέναντι στην Ευρώπη. Άραγε, πόσο εύκολα θα «πουλήσει» κάτι τέτοιο βλέποντας την παρακάτω εικόνα με την αποστολή της Αγγλίας «ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ»;

