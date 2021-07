Χθες vs αύριο. Εμπειρία vs ταλέντο. Ιταλία vs Ισπανία. Κιελίνι vs Πέδρι. Η μονομαχία του 37χρονου κεντρικού αμυντικού με τον 18χρονο μέσο είναι μια εκπληκτική εικόνα του ποδοσφαίρου, το οποίο ενώνει γενιές. Στο τέλος της καριέρας του ο άσος της Γιουβέντους παίζει στα ίσα με τον μικρό της Μπαρτσελόνα που βρίσκεται - χωρίς υπερβολή - στην πρώτη του σεζόν στο top-level του αθλήματος.