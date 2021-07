ΑΕΚ: Ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία με NIKE

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ επισημοποίησε τη νέα συνεργασία στην προμήθεια αθλητικού υλικού και όχι μόνο...

Η ομάδα της ΑΕΚ εμφανίστηκε με το αθλητικό υλικό της NIKE στο πρώτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Φίτεσε και σήμερα (1/7) έγινε και η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας, μαζί και με λεπτομέρειες για την πλήρη μορφή της.

Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την εταιρεία αθλητικής ένδυσης NIKE, η οποία και θα αποτελέσει το νέο Επίσημο Χορηγό Αθλητικού Ιματισμού της ομάδας μας.



Η συνεργασία προβλέπει την πλήρη κάλυψη όλων των αγωνιστικών μας τμημάτων με προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί παραγωγές συγκεκριμένων κωδικών που θα υπηρετούν το ευρύτερο ύφος και την φιλοσοφία της ομάδας.



Καθοριστικό ρόλο στη συνεργασία μας θα έχει και η εταιρεία Football Pro, αποκλειστικός συνεργάτης της NIKE για την Ελλάδα για την κατηγορία του ποδοσφαίρου.



Η Football Pro ανακηρύσσεται σε Official Sports Retailer της ΠΑΕ ΑΕΚ, θα έχει την αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση όλων των επίσημων σημείων λιανικής πώλησης προϊόντων που θα φέρουν το σήμα μας και θα διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και το νέο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα μας.



Σχετικά με την Nike



Η Nike, Inc. είναι αμερικανική πολυεθνική εταιρεία που ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και σε παγκόσμιο επίπεδο το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις υποδημάτων, ενδυμάτων, εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει την έδρα της κοντά στο Μπίβερτον του Όρεγκον, στη μητροπολιτική περιοχή του Πόρτλαντ στις ΗΠΑ. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αθλητικών υποδημάτων και ενδυμάτων στον κόσμο, όπως και μεγάλος κατασκευαστής αθλητικού εξοπλισμού, με έσοδα άνω των 24,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1964 ως Blue Ribbon Sports, από τους Μπιλ Μπάουερμαν και Φιλ Νάιτ, ενώ μετονομάστηκε σε Nike, Inc. στις 30 Μαΐου του 1971. Η εταιρεία πήρε την επωνυμία της από τη Νίκη, τη θεά της νίκης στην ελληνική μυθολογία. Η Nike εμπορεύεται τα προϊόντα της υπό το δικό της σήμα, καθώς και οι Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, όπως και οι θυγατρικές συμπεριλαμβανομένων των Brand Jordan, Hurley International και Converse.



Η Nike είναι χορηγός πολλών αθλητών και αθλητικών ομάδων υψηλού επιπέδου όπως η Μπαρτσελόνα , Iντερ , Παρι Σεν Ζερμεν Λίβερπουλ , Ατλέτικο Μαδρίτης και ΑΕΚ καθώς επίσης και πολλών Εθνικών Ομάδων μεταξύ των οποίων και η Εθνική Ελλάδος.



Σχετικά με το Football Pro



To Football Pro ανήκει στην εταιρεια SWB –δημιούργημα του Ηλία Αρμόδωρου, παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή και καταξιωμένου επιχειρηματία εμπορίας ειδών ποδοσφαίρου πάνω από 25 χρόνια . Η διοικητική ομάδα της εταιρείας στελεχώνεται από έμπειρους επαγγελματίες γνωστές του ποδοσφαίρου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ποδοσφαιρικής αγοράς.



Το Football Pro αποτελεί τον εμπορικό βραχίονα λιανικής-χονδρικής πώλησης ποδοσφαιρικών αθλητικών ειδών και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Nike»