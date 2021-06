ΠΑΟΚ: Η... προαγωγή και οι προκλήσεις του Λουτσέσκου

«Καλή σεζόν» είπαν και επίσημα από χθες (29/7) οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με τα φώτα να πέφτουν πάνω στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει σηκώσει μανίκια, έχοντας πολλά ανοιχτά μέτωπα που χρήζουν διαχείρισης. Το ρόστερ έχει τεθεί επί τάπητος και άπαντες αξιολογούνται.

Από το πρώτο «ραντεβού» της ομάδας του Δικεφάλου απουσίασαν δικαιολογημένα οι διεθνείς Σφιντέρσκι, Πασχαλάκης και Μπίσεσβαρ δεδομένου πως ολοκλήρωσαν πιο αργά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Μάλιστα, ο Πολωνός αναμένεται να ενταχθεί μέσα Ιουλίου για να δώσει κανονικά το παρών στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία.

Ως εκ τούτου o Βασίλης Γκορτεζιάνι κλήθηκε στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Κ19 του ΠΑΟΚ. Με γνώμονα πως ο Πολωνός απουσιάζει με άδεια, ο Κρμέντσικ οδεύει από το Euro στην Τσεχία για λογαριασμό της Σλάβια, όπως τουλάχιστον σημειώνουν οι συμπατριώτες του, ο Δικέφαλος έχει επί του παρόντος στη διάθεσή του μόνο τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος βρέθηκε και πέρσι στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ανδρικής ομάδας στο Πήλιο και αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το report του Δικεφάλου: «Ο Βασίλης Γκορτεζιάνι βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2014. Είναι επιθετικός, που μπορεί να παίξει εξίσου καλά και στις δύο πτέρυγες. Πρόκειται για έναν δυνατό και ορμητικό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται εξαιρετικά με την πλάτη στην εστία. Δεινός σκόρερ, με πολύ καλά στατιστικά και στις ασίστ, πρωταθλητής με την Κ15 και την Κ19 και διεθνής». Η περσινή σεζόν με την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ έκλεισε για εκείνον με απολογισμό 8 γκολ και 5 ασίστ σε 12 παιχνίδια.

Πρώτο... σκανάρισμα στη Θεσσαλονίκη

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη σημασία για τον Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και τους ποδοσφαιριστές δεδομένου πως πρόκειται για μια διαδικασία αξιολόγησης του ήδη υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού, ενώ στο δεύτερο στο Άπελντοορν, ο έμπειρος τεχνικός θα ποντάρει στο «μοντάρισμα» της ομάδας σε φυσική κατάσταση και τακτική. Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι άκρως σημαντικό ο αριθμός του ρόστερ να μην ξεπερνά τους 23-24 παίκτες συν τρεις τερματοφύλακες και ως εκ τούτου αναμένονται προσθαφαιρέσεις...

Παίκτες – ερωτηματικά

Μέσα σε αυτή τη διαδικασία εντάσσονται παίκτες που αποτελούν... πρόκληση για τον Λουτσέσκου ως προς τη διαχείρισή τους. Και ανάμεσά τους συγκαταλέγεται αναμφίβολα και ο Σίντζι Καγκάβα, ο οποίος δεν κατάφερε να φανεί από τη στιγμή απόκτησής του, βγάζοντας προς το φινάλε και προβλήματα τραυματισμού. Ο 52χρονος τεχνικός γνωρίζει πως πρόκειται για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή υψηλών παραστάσεων και εμπειριών και μένει να φανεί από τη συνύπαρξη των δύο ανδρών και τα... προσεχώς τετ α τετ αν μπορεί να τον ενεργοποιήσει και να τον αξιοποιήσει σε μια ομάδα πρωταθλητισμού.

Στην εξίσωση της κουβέντας μπαίνει και ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, η επιστροφή του οποίου δεν σκόρπισε κύμα ενθουσιασμού στις τάξεις του Δικεφάλου δεδομένης της πεποίθησης που ενδεχομένως κυριαρχεί, ότι ο κύκλος του ίσως και να έκλεισε... Κάτι που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Λουτσέσκου. Εκείνος θα αποφανθεί αν η επάνοδος του «Μπίσε» μπορεί να συνδυαστεί με συγκεκριμένο ρόλο για τον έμπειρο μεσοεπιθετικό, αλλά αν κρίνει κανείς από τη σχέση του Ρουμάνου τεχνικού με τους ποδοσφαιριστές του είναι βέβαιο πως «λατρεύει» να τους κάνει να παίζουν για εκείνον. Και με μεγάλη επιτυχία... Βασικοί ή μη!

Με αστερίσκο η υπόθεση του Αμρ Ουάρντα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως τίθεται απαραίτητα θέμα με τον Αιγύπτιο, ωστόσο, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η διαχείρισή του από τον Λουτσέσκου καθώς οι δυο τους έχουν πλούσια προϊστορία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρουμάνου στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου γνωρίζει καλά πως είναι ένας παίκτης που μπορεί να του δώσει λύσεις σε αρκετές θέσεις, αρκεί να προσαρμοστεί στα «θέλω» του, αντιλαμβανόμενος ξεκάθαρα τους κανόνες του Λουτσέσκου που θέτει την ομάδα πάνω απ' όλα: my way or the highway.