Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση στην Αυστρία και φιλικό το Σάββατο

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και το απόγευμα της Παρασκευής έκανε την πρώτη προπόνηση, ενώ το Σάββατο δίνει και το πρώτο του φιλικό.

Επί αυστριακού εδάφους βρίσκεται ο Ολυμπιακός από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά από λίγες ώρες ξεκούρασης στο Στανς, οι «ερυθρόλευκοι» και ο Πέδρο Μαρτίνς βγήκαν στο γήπεδο για την πρώτη απογευματινή προπόνηση. Το πρόγραμμα διεξήχθη σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν στου Ρέντη τις προηγούμενες μέρες, υπό βροχή και αρκετά χαμηλότερη θερμοκρασία, λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Όλοι προπονήθηκαν χωρίς προβλήματα -και οι δύο νέοι Τικίνιο και Κουντέ- ενώ το Σάββατο κιόλας ο Ολυμπιακός δίνει και το πρώτο του καλοκαιρινό φιλικό, κόντρα στην αυστριακή Βόλφσμπεργκερ, στο γήπεδο του Βεργκλ στις 19:00 (Novasports1HD).

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των Πειραιωτών θα παραμείνει στην Αυστρία ως τις 4 Ιουλίου, διάστημα στο οποίο θα δώσει 6 φιλικά. Αυτά είναι τα εξής:

26/6, 19:00 vs Βόλφσμπεργκερ (Αυστρία) – Βεργκλ Novasports1HD

27/6, 19:00 vs Κράσνονταρ (Ρωσία) – Κούφσταϊν Novasports1HD

29/6, 19:00 vs Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Κίρχντορφ Novasports4HD

30/6, 19:00 vs ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Σβαρτς Novasports4HD

2/7, 19:00 vs Ούφα (Ρωσία) – Κούφσταϊν Novasports4HD

3/7, 19:00 vs Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) – Σβαρτς Novasports3HD