Η ευκαιρία της Ελβετίας και το δεύτερο μονοπάτι για την πρόκριση

Αυλαία στον 1ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα.

Η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ξεκινάει σήμερα με τους αγώνες Ελβετία-Τουρκία και Ιταλία-Ουαλία. Τα δύο παιχνίδια, με τα οποία ολοκληρώνεται ο 1ος όμιλος, θα αρχίσουν την ίδια ώρα, στις 19:00.

Η Ιταλία προηγείται με 6 βαθμούς κι έχει εξασφαλίσει την πρόκριση για τη φάση των «16». Με νίκη ή ισοπαλία παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Δεύτερη με 4 βαθμούς είναι η Ουαλία και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση. Ακόμα και αν ηττηθεί στη Ρώμη από την Ιταλία λογικά θα περάσει ως δεύτερη ή στην χειρότερη περίπτωση ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες των 6 ομίλων.

Μόνο νίκη θέλουν η Ελβετία και η Τουρκία

Καθοριστικής σημασίας στη μάχη για την πρόκριση είναι ο αγώνας της Ελβετίας με την Τουρκία, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μπακού.

Με νίκη η Ελβετία θα πάει στους 4 βαθμούς και θα έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες. Για να βγει δεύτερη πρέπει να καλύψει τη διαφορά τερμάτων από την Ουαλία (-3 η Ελβετία και +2 η Ουαλία).

Η ουραγός και χωρίς βαθμό Τουρκία, αν κερδίσει την Ελβετία, θα τερματίσει στην τρίτη θέση. Δεδομένου ότι θα έχει 3 βαθμούς και λογικά ο συντελεστής τερμάτων της θα είναι αρνητικός (έχει διαφορά τερμάτων -5) πολύ δύσκολα θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

