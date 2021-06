Ο τελευταίος αρχηγός

Φορώντας τη φανέλα μιας ομάδας στην οποία έχουν γράψει ιστορία θρύλοι, ο Σέρχιο Ράμος μπορεί να περηφανεύεται ότι επί 16 χρόνια έκανε τα πάντα για να την υπερασπιστεί... Και τώρα φεύγει, γράφοντας ένα πικρό φινάλε όπως συνέβη και με τον Ραούλ και με τον Ίκερ Κασίγιας που δεν «κρέμασαν» τα παπούτσια τους στη Μαδρίτη, αλλά έχοντας καταφέρει να μπει στο πάνθεον των σπουδαίων παικτών της Ρεάλ.

Φορώντας τη φανέλα μιας ομάδας στην οποία έχουν γράψει ιστορία θρύλοι, ο Σέρχιο Ράμος μπορεί να περηφανεύεται ότι επί 16 χρόνια έκανε τα πάντα για να την υπερασπιστεί... Και τώρα φεύγει, γράφοντας ένα πικρό φινάλε όπως συνέβη και με τον Ραούλ και με τον Ίκερ Κασίγιας που δεν «κρέμασαν» τα παπούτσια τους στη Μαδρίτη, αλλά έχοντας καταφέρει να μπει στο πάνθεον των σπουδαίων παικτών της Ρεάλ.

Είναι προφανές πως όσο πιο βαριά είναι η φανέλα μιας ομάδας, όσο μεγαλύτερη και γεμάτη τίτλους είναι η ιστορία της, τόσο πιο δύσκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να γράψει το όνομά του στην ιστορία της. Και στην περίπτωση της «βασίλισσας» αυτό συμβαίνει: από τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο ως τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Ραούλ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν περάσει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που έβαζαν το δικό τους λιθαράκι στο χτίσιμο της ιστορίας της.

Μετά από 16 χρόνια σε αυτή την ομάδα, ο Ράμος με τη δυναμική παρουσία, την φοβερή εξέλιξη και τις τελευταίες σεζόν ως αρχηγός πέτυχε να προσφέρει όσο λίγοι στους Μαδριλένους. Παίκτες πήγαν και έφυγαν από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και ο Ισπανός αμυντικός έμεινε εκεί για να γίνει θρύλος. Και ως τέτοιος αποχωρεί...

Έχοντας αρχίσει την καριέρα του ως δεξί μπακ κατάφερε να γίνει κορυφαίος κεντρικός αμυντικός στον κόσμο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό: το γεγονός ότι είναι πια ο κορυφαίος σκόρερ ως αμυντικός στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος δείχνει μια ακόμα πτυχή της συνεισφοράς του στις επιτυχίες της Ρεάλ: τέσσερα Τσάμπιονς Λιγκ, μεταξύ άλλων. Άφησε πίσω τον Ρόναλντ Κούμαν, τον Φερνάντο Ιέρο και τον Ρομπέρτο Κάρλος!

Ένας αμυντικός που σκέφτεται επιθετικά, ένας αρχηγός που δεν καθοδηγούσε τους συμπαίκτες του μόνο δίνοντας οδηγίες από τη θέση του, αλλά βγαίνοντας μπροστά για να συμμετέχει στις φάσεις της επίθεσης και να σκοράρει αν χρειαστεί. Έχει καταφέρει να σκοράρει επί 17 συνεχόμενες σεζόν στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και ας μην είναι η... δουλειά του.

Τον περασμένο Οκτώβριο, λίγες ώρες μετά το clasico, στο οποίο θριάμβευσε η Ρεάλ μέσα στη Βαρκελώνη, το γαλλικό περιοδικό «France Football» ζήτησε από τους αναγνώστες του να απαντήσουν στο ερώτημα αν ο αρχηγός της «βασίλισσας» είναι ο καλύτερος αμυντικός στην ιστορία του αθλήματος. Ποσοστό 62% απάντησε καταφατικά!

Είναι, δηλαδή, καλύτερος από τον Φίλιπ Λαμ ή τον Πάολο Μαλντίνι, οι οποίοι ήταν σαφώς πιο... καθαροί στο παιχνίδι τους; Είναι καλύτερος από τον Φραντς Μπέκενμπαουερ, τον Φάμπιο Καναβάρο ή τον Αλεσάντρο Νέστα, οι οποίοι ήταν... γεννημένοι αμυντικοί, αλλά δεν μπορούσαν να προσφέρουν με άλλο τρόπο στο συνολικό παιχνίδι; Είναι καλύτερος από τον Φράνκο Μπαρέζι, τον Κάρλες Πουγιόλ, τον Ρόναλντ Κούμαν; Μπορεί κάποιος να απαντήσει κατηγορηματικά «όχι»;

-Συνολικά 22 τίτλους κατέκτησε φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον ξεπερνά μόνο ο Πάκο Χέντο με 23. Mεταξύ των 22 τίτλων είναι 5 πρωταθλήματα και, φυσικά, 4 Τσάμπιονς Λιγκ.

-Είναι ο τέταρτος παίκτης με τους περισσότερους αγώνες στο πρωτάθλημα. Μπροστά του στη λίστα βρίσκονται οι Ραούλ (55), Σαντσίς (523) και Κασίγιας (5120. Ο Ράμος έφτασε τις 469.

-Μόνο ο Λιονέλ Μέσι έχει πετύχει περισσότερες νίκες (383) στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Ράμος έχει 334, όσες και ο Κασίγιας.

-Αν και αμυντικός κατάφερε να σκοράρει και στις τελευταίες 17 σεζόν.

-Συνολικά 101 γκολ πέτυχε ο Ράμος με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 72 εκ των οποίων στην Πριμέρα ντιβιζιόν και 15 στο Τσάμπιονς Λιγκ, μεταξύ άλλων.

Eίναι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέτυχε ίσως το πιο σημαντικό γκολ στην ιστορία της «βασίλισσας» τα τελευταία χρόνια. Εκείνο το γκολ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ της 24ης Μαΐου 2014 κόντρα στην Ατλέτικο στη Λισαβόνα. Εκείνο το γκολ που άλλαξε τον ρου εκείνου του αγώνα, αλλά ίσως επηρέασε και όσα συνέβησαν τα επόμενα χρόνια. Εκείνο το γκολ στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Ντα Λουζ» που έστειλε τη Ρεάλ στην κορυφή της Ευρώπης ξανά για να ακολουθήσουν μετά οι απίστευτες νίκες σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Ήταν η καρδιά αυτής της ομάδας.

Ήταν ίσως εκείνο το γκολ που τον έβαλε πια αμετάκλητα στο πάνθεον των θρύλων της «βασίλισσας», που τον έκανε τον μεγάλο αρχηγό που είχε ανάγκη η ομάδα για να σαρώσει ξανά στην Ευρώπη.

Από τότε που άφησε την πατρίδα του, την Ανδαλουσία, στα 19 του για να μετακομίσει στη Μαδρίτη όχι μόνο εξελίχθηκε, αλλά έγινε καλύτερος από ποτέ. Μετά την αποχώρηση του Ίκερ Κασίγιας από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το 2015, το περιβραχιόνιο πέρασε στον Ράμος, ο οποίος πήρε τον ρόλο του στα σοβαρά. Και μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να γίνει ακόμα καλύτερος.

Βαριά κουβέντα να ειπωθεί ότι ο Ράμος είναι ο σπουδαιότερος αρχηγός στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης: είναι βαριά η κληρονομιά που του άφησε ο Κασίγιας και πριν από αυτόν ο Ραούλ. Mα ο Ράμος έκανε επί 16 χρόνια τα πάντα και δικαιούται τη θέση δίπλα τους. Σπουδαίος μεταξύ σπουδαίων.

