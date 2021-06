Έγραψε ιστορία ο Λοκατέλι με τα δύο γκολ σε έναν αγώνα Euro (pic)

2 - Manuel Locatelli is the third player able to score a brace for Italy in an European Championship match:



1⃣ Pierluigi Casiraghi v Russia (EURO 1996)

2⃣ Mario Balotelli v Germany (EURO 2012)

3⃣ Manuel Locatelli v Switzerland (#EURO2020)



Emotion.