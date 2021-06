Με Τικίνιο και Αβραάμ η «πρώτη» του Ολυμπιακού (pics)

Την Τετάρτη συγκεντρώθηκε στου Ρέντη για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν, με παρόντες τόσο τον Τικίνιο Σοάρες όσο και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο!

Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2021/22 πραγματοποίησε την Τετάρτη ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώθηκαν το πρωί στου Ρέντη, με τον Τικίνιο Σοάρες να είναι ανάμεσά τους, όπως επίσης και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο τον οποίο περίμενε άλλωστε και ο Πέδρο Μαρτίνς. Στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού από την έναρξη της προετοιμασίας είναι και ο νεαρός Αγκασίμ Μπα από τη Γουϊνέα, όμως όχι και ο Ουσεϊνού Μπα, αφού ακόμη βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας μετά την επέμβαση στην μέση. Κατά τα άλλα, υπήρξαν και άλλες απουσίες αφού στο γήπεδο μπήκαν 24 «ερυθρόλευκοι», με τρεις εξ αυτών να είναι από την ομάδα Νέων.

Απόντες ήταν οι Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Μασούρας, Τζολάκης, Σουρλής, Ντρέγκερ, Κρίστινσον, Σισέ και Ελ Αραμπί, οι οποίοι θα ενταχθούν σταδιακά στις προπονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού θα πραγματοποιηθεί στου Ρέντη, μέχρι και τις 24 Ιουνίου, με καθημερινές διπλές προπονήσεις. Στις 25 η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αυστρία, όπου με έδρα το Στανς, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ως και τις 4 Ιουλίου. Εκεί οι Πειραιώτες θα δώσουν και 6 φιλικά ματς.

Τα φιλικά στην Αυστρία:

26/6, 19:00 vs Βόλφσμπεργκερ (Αυστρία) – Βεργκλ

27/6, 19:00 vs Κράσνονταρ (Ρωσία) – Κούφσταϊν

29/6, 19:00 vs Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Κίρχντορφ

30/6, 19:00 vs ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Σβαρτς

2/7, 19:00 vs Ούφα (Ρωσία) – Κούφσταϊν

3/7, 19:00 vs Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) – Σβαρτς

Δείτε στη gallery εικόνες από την πρώτη προπόνηση...