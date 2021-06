Μήνυμα διαφορετικότητας και «άρωμα» Ελλάδας στο EURO (pics+vid)

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης ξεκινάει… Με καθυστέρηση μίας χρονιάς –λόγω της πανδημίας- το EURO 2020 θα γιορτάσει τα 60 του χρόνια, σε 11 πόλεις της γηραιάς ηπείρου.

Η διοργάνωση θα φέρει και άρωμα Ελλάδας καθώς κατά τη διάρκεια του EURO θα προβληθεί το επίσημο τρέιλερ ενός σημαντικού και πολύ ενδιαφέροντος ντοκιμαντέρ που έχει ελληνική έμπνευση και υπογραφή και παράλληλα τη στήριξη της ΟΥΕΦΑ. Το όνομα αυτού… «ELEVEN».

Το φιλανθρωπικό αυτό ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από την «Eleven Campaign», έναν μη κερδοσκοπικό διεθνή οργανισμό (ξεκίνησε από Έλληνες στο εξωτερικό και μετρά εκατοντάδες εθελοντές σε πάρα πολλές χώρες), που χρησιμοποιεί τη δύναμη της τεχνολογίας και του αθλητισμού για να αναδείξει τη διαφορετικότητα, τη μοναδικότητα και να προωθήσει αξίες όπως η ισότητα και η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας.

«Ολίμπικο» Ρώμη, Ολυμπιακό Στάδιο Μπακού, «Saint Petersburg Stadium» Αγία Πετρούπολη, «Parken stadium» Κοπεγχάγη, Γιόχαν Κρόιφ Arena-Άμστερνταμ, Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου, Γουέμπλεϊ-Λονδίνο, Χάμπντεν Παρκ-Γλασκώβη, Λα Καρτούχα - Σεβίλλη, Αλιάνζ Αρίνα Μόναχο και Πούσκας Αρίνα, Βουδαπέστη είναι τα 11 στάδια που θα ταξιδέψει το ντοκιμαντέρ για να προωθήσει μια σειρά από σημαντικά μηνύματα. Κάτι που η εποχή μας το έχει άμεση ανάγκη και το ποδόσφαιρο είναι ένα μέσο που μπορεί να ενώσει, να προσφέρει μηνύματα σε κάθε ηλικία και σε όλο τον κόσμο.

Ο Κυριάκος Κυριακόπουλος, εκπρόσωπος του Eleven Campaign, μίλησε στο SDNA για το πως και που θα προβληθεί το τρέιλερ του «ELEVEN», ενώ η προβολή του ντοκιμαντέρ αναμένεται τον προσεχή Σεπτέμβρη.

«Το τρέιλερ θα παίξει, στα γήπεδα, όπου έχει fan zones, σε κάθε οθόνη, στα football villages που έχουν δημιουργηθεί και σε συνδυασμό θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες on the ground (από απλά κουίζ για το Euro μέχρι και θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα , μίνι ποδοσφαιράκια, αλλά και ποδοσφαιράκια 11Χ11, ένα social kick up challenge, όπου ο καθένας θα μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του προηγούμενου, και όταν αυτό θα σημειωθεί εταιρείες θα δώσουν προϊόντα τους σε ιδρύματα, ξεκινώντας από τη Ρώμη, στην Piazza Del Popolo.

Στην Κοπεγχάγη, σε πλωτή μαρίνα στο λιμάνι, έχει οργανωθεί εκδήλωση κατά την οποία θα μιλήσει και μία από τις μικρές πρωταγωνίστριες του ντοκιμαντέρ, η Τζούλι. Στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθούν event σε τρία σημεία, στο Δημαρχείο, στην «Trafalgar square» ένα τεράστιο event που θα έχει τα πάντα από μίνι συναυλίες , και παράλληλα και παρουσίαση για το «ELEVEN». Θα γίνει μια συζήτηση όπου θα δώσουν το παρών και γνωστοί ποδοσφαιριστές. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια να δώσουν το παρών και τα παιδιά που πήραν μέρος στον αγώνα και στο ντοκιμαντέρ, κάτι που φυσικά εξαρτάται και από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία (σ.σ. ακόμη δεν είναι εύκολο να ταξιδέψεις)».

Το ντοκιμαντέρ έχει σημαντική στήριξη οργανισμών, όπως το «UEFA Foundation for children», τον οργανισμό της «Peace and sport» που έχει έδρα στο Μονακό, αλλά και τον ελληνικό οργανισμό «Δεσμός» και έχει καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπως μας ανέφερε και ο κ.Κυριακόπουλος

«Το πλάνο είναι το 100% των εσόδων να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έπειτα από την προβολή, θα χρησιμοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό υλικό για το πως με τον αθλητισμό, μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα να λυθούν κάποια προβλήματα και διαφωνίες και να βοηθήσει παιδιά και μεγάλους να προχωρήσουν τη ζωή τους και να μάθουν μέσω του αθλητισμού και τις αξίες αυτού».

Η ιστορία των… 11

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι αν το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει τον κόσμο… Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί παιδιά από διαφορετικές χώρες, από όλες τις ηπείρους, που ετοιμάζονται να δώσουν το μεγαλύτερο τους αγώνα, έναν τελικό και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Το παιχνίδι αυτό πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του φιλανθρωπικού αγώνα «Φίλοι Ροναλντίνιο vs Φίλοι Λουίς Φίγκο», το «Match for Solidarity», που έγινε τον Απρίλιο του 2018, στο στάδιο της Γενεύης, το ντοκιμαντέρ όμως συνεχίζει και μας μεταφέρει και στο «μετά», στο πως εξελίσσονται οι ζωές αυτών των παιδιών.

Έμπνευση αυτού του δημιουργήματος ήταν και ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής και ένα είδωλο στη χώρα του, την Ακτή Ελεφαντοστού, που «χρησιμοποίησε« τη δύναμη του για να σταματήσει ο πόλεμος στην πατρίδα του. Ο ίδιος έχει ένα σημαντικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ, ενώ το δικό τους μήνυμα για τα θέματα που θίγονται δίνουν και άλλοι γνωστοί ποδοσφαιριστές, όπως μεταξύ άλλων οι Ροναλντίνιο, Φίγκο, Πίρλο, Καρεμπέ. Εκ των αρχηγών της Εθνικής Αμερικής γυναικών στο ποδόσφαιρο, η Κάρλι Λόιντ, συμμετέχει επίσης στο ντοκιμαντέρ. Οι μικροί πρωταγωνιστές του «ELEVEN» είναι οι: Αμάρ (Αίγυπτος), Ιλιές (Ελβετία), Νίνα (Γαλλίας), Δημήτρης (Ελλάδας), Ντάριαν (Τρινιντάντ κ’ Τομπάγκο), Λόλα (Αγγλία), Μάριο (Ισπανία), Τζούλι (Δανία), Κάιλ (Αυστραλία), Ρενατίνιο (Βραζιλία), Ουνάγια (Αμερική), Τζιμίν (Κορέα), Τρεμέιν (Αυστραλία), Κριστίν (Ρουάντα), Τζιζέλ (Αμερική), Μίγιου (Ιαπωνία).

Τα γυρίσματα έγιναν σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο και χρειάστηκε έξι περίπου χρόνια για να ολοκληρωθούν, με κατά τόπους σκηνοθέτες αλλά και σκηνοθέτη όλου του ντοκιμαντέρ τον Μιχάλη Μονεμβασιώτη. Μια αρκετά προσεγμένη δουλειά, όπου την μουσική υπογράφει ο Κώστας Χρηστίδης, ο γνωστός Έλληνας μουσικοσυνθέτης που διαπρέπει στο Χόλυγουντ, και υπεύθυνος μοντάζ είναι ο Γιώργος Γεωργόπουλος (είναι αρκετά γνωστός για τις δουλειές του, όπως το edit που επιμελείται της σειράς «Έτερος Εγώ»).

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «ELEVEN»:

*Στους «ambassadors» του Οργανισμού ανήκουν μεταξύ άλλων οι: Ντιντιέ Ντρογκμπά, Γιώργος Καραγκούνης, Κάρλι Λόιντ, , Χαβίτο, Απόστολος Βέλλιος, Αντώνης Ρίκα, Ισμαήλ Μπλάνκο, Κώστας Χαραλαμπίδης.

*Δείτε εδώ περισσότερα για τη δράση του Eleven Campaign