Ο Γουίλ Γκριγκ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Euro της Γαλλίας με το όνομά του να τραγουδιέται σχεδόν από όλους του φιλάθλους!

Όλα άρχισαν όταν ο Σον Κένεντι, ένας οπαδός της Γουίγκαν, επηρεασμένος από την απόδοση του Γουίλ Γκριγκ, κάθισε μπροστά στον υπολογιστή του, πήρε το ντέφι του και έκανε μια φανταστική διασκευή του «Freed from Desire», τραγουδιού γνωστού από τη δεκαετία του 1990. Το τραγούδι έγινε σλόγκαν στους οπαδούς της Γουίγκαν για χάρη του νεαρού επιθετικού.

«He will score goals, he will just score more and more. He will score goals, that’s what we signed him for.

Will Grigg’s on fire, your defence is terrified

Will Grigg’s on fire, your defence is terrified

Will Grigg’s on fire, your defence is terrifed

Will Grigg’s on fire, na na na na na na na na na na na».

Στο Euro της Γαλλίας οι οπαδοί της Bόρειας Ιρλανδίας υιοθέτησαν το σύνθημα κάνοντας μικρές παραλλαγές. Ο Γουίλ Γκριγκ ήταν πια μεγαλύτερη φίρμα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. «Πραγματικά είναι σουρεαλιστικό να ακούω αυτό το τραγούδι μακριά από τη Γουίγκαν. Τον τραγουδούν και οι συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια» έλεγε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Σόλιχαλ της Αγγλίας τον Ιούλιο του 1991.

Ο Ματς Χούμελς ρωτήθηκε για τον Γουίλ Γκριγκ... «Δεν τον ξέρω προσωπικά, όμως είμαι μεγάλος θαυμαστής του. Θα δω αν θα μπορέσω να ανταλλάξω φανέλες μαζί του μετά το παιχνίδι» σχολίασε ο Γερμανός άσος, από τον οποίο είχε ζητηθεί να τραγουδήσει τον... ύμνο του Euro του 2016. «Δε θα το κάνω. Ίσως είμαι ο χειρότερος τραγουδιστής της ομάδας» ήταν η απάντηση του Χούμελς.

Οι στίχοι του τραγουδιού του:

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός

Ο Γουίλ Γκριγκ πάντα σκοράρει

Το θηρίο της Βόρειας Ιρλανδίας

Από τη Γουίγκαν στο Γιούρο

Να παίξει στα πράσινα και τα λευκά

28 αυτή τη χρονιά

Είναι στο αεροπλάνο για τη Γαλλία

Και όταν θα βάζει το νικητήριο γκολ

Θα τραγουδάμε και θα χορεύουμε

Θα βάζει γκολ

Θα σκοράρει όλο και περισσότερο

Θα βάζει γκολ

Θα τα βάζει όλα

Θα βάζει γκολ

Θα σκοράρει όλο και περισσότερο

Θα βάζει γκολ

Θα τα βάζει όλα

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός

Η άμυνά σας είναι φοβισμένη

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός

Η άμυνά σας είναι φοβισμένη

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός

Η άμυνά σας είναι φοβισμένη

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός

Να να να να να να να να να να να να (x4)

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός,ο Γουίλ Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός,ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός

Η άμυνά σας είναι φοβισμένη

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός,ο Γουίλ Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός,ο Γουίλ Γκριγκ είναι καυτός

