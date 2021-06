Καλύτερο γκολ της κανονικής περιόδου της Super League Interwetten αναδείχθηκε το «ψαλιδάκι» του Αραμπούλι κόντρα στον Ατρόμητο με ποσοστό 52,87%.

Το βραβείο Nivea Men Best Goal of the Regular Season πήρε ο Μπατσάνα Αραμπούλι, χάρη στο πανέμορφο γκολ του που πέτυχε κόντρα στον Άρη στην 14η αγωνιστική της Super League Interwetten.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1/ Μ. Αραμπούλι (14η αγωνιστική) 52,87%

2/ Χ. Τζόλης (11η αγωνιστική) 21,09%

3/ Γ. Εμβιλά (21η αγωνιστική) 5,65%

4/ Λ. Γκαρσία (12η αγωνιστική) 5,19%

5/ Κ. Γκάνεα (24η αγωνιστική) 4,95%



Δείτε το πανέμορφο γκολ του Αραμπούλι εδώ: