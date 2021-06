Νεντελτσεάρου: «Μισώ κάθε μορφή ρατσισμού»!

Ο διεθνής Ρουμάνος της ΑΕΚ ξεκαθάρισε τη θέση του για το συμβάν στο Λονδίνο, ενώ η ΑΕΚ εξέφρασε και δημόσια την στήριξη της στον παίκτη.

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ιονούτ Νεντελτσεάρου πήρε θέση γι' αυτό που έγινε πριν το φιλικό της Αγγλίας με την Ρουμανία στο Wembley, όταν μαζί με τον συμπαίκτη του, Στάνκου, ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν γονάτισαν κατά την διάρκεια του καθιερωμένου πλέον στην Αγγλία μικρού τελετουργικού, στα πλαίσια της καμπάνιας «Black Lives Matter».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο επίσημος λογαριασμός της ΠΑΕ ΑΕΚ, σχολίασε κάτω από την ανακοίνωση: «We have no doubts about you». Δηλαδή «δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για σένα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρουμάνου διεθνή της ΑΕΚ:

«Από την στιγμή που έμαθα πως η άρνηση μου να γονατίσω πριν από το διεθνές φιλικό μεταξύ της Αγγλίας και της εθνικής ομάδας της χώρας μου, προκάλεσε αρνητικά σχόλια, που με προσβάλλουν ως άνθρωπο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν είμαι ρατσιστής κι εκτός από αυτό μισώ κάθε μορφή ρατσισμού και διακρίσεων, κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι όσοι με ξέρουν σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Όμως από την άλλη πλευρά δεν ένιωθα πως θα έπρεπε να το κάνω, μόνο και μόνο από απλή υποχρέωση. Η άποψη και η αντιμετώπιση μου στην ζωή είναι πως τα μηνύματα που εμείς ως μέλη της κοινωνίας πρέπει να στέλνουμε κατά του ρατσισμού, πρέπει να είναι πολύ πιο καθαρά. Και θα πρέπει να αφορούν όλες τις εκφράσεις του ρατσισμού, που βιώνουμε καθημερινά στην ζωή μας. Από την θέση μου είναι μάλλον υποκριτικό να πιστέψω πως εκπληρώνουμε το καθήκον μας ενάντια στον ρατσισμό, απλά με το να υπακούσουμε σε μια εντολή να γονατίσουμε».

Στην φωτογραφία μετά το τέλος του κειμένου, η ανάρτηση του συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Παναγιώτη Τσιντώτα.