Το «αντίο» της Λίβερπουλ στον… παππού των αποδυτηρίων (vid)

Ο Γκράαμ Κάρτερ δουλεύει για τη Λίβερπουλ από το 1977, κλείνοντας φέτος 44 χρόνια εργασίας και προσφοράς στο σύλλογο. Ξεκίνησε ως οδηγός λεωφορείου και προήχθη σε οδηγός του πούλμαν της αποστολής, ζώντας από κοντά τεράστιες επιτυχίες, πανηγυρισμούς και παρελάσεις τίτλου. Το 1999, ο Ζερά Ουγιέ τού έδωσε τη θέση του φροντιστή ιματισμού, βάζοντας τον στα αποδυτήρια της ομάδας. Μέσα σε αυτά, γνώρισε γενιές ποδοσφαιριστών και προπονητών, κέρδισε με τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα του τον τίτλο του «πατέρα» και «παππού» (καθώς μεγάλωνε επίσης), φτάνοντας πλέον να δηλώνει ότι έζησε μια πολύ όμορφη ζωή.

Οι παίκτες και το επιτελείο της Λίβερπουλ του προσέφεραν ένα «πασίγιο» μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Πάλας και η Λίβερπουλ ετοίμασε για αυτόν το παρακάτω αποχαιρετιστήριο video:

It's people like Graham that make our club what it is ❤️ 35 years of service, a lifetime of memories. You'll Never Walk Alone.