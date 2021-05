Θα μας φάει η αγωνία: Πίτσα, μπάλα, Στεφανία!

Σχεδόν ίδια ώρα. Σχεδόν ίδιο κανάλι. Σχεδόν συνήθεια. Σχεδόν λατρεία. Σχεδόν θεσμός. Σχεδόν κωμωδία. Το SDNA σας καλωσορίζει σε έναν τελικό κυπέλλου Ελλάδας που κινείται σε ρυθμούς Eurovision!

Είναι θέμα διάθεσης. Είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα γούστου, αισθητικής και… ποιανού μέρα είναι να κρατήσει το τηλεκοντρόλ στην οικογένεια κλικλίκου. Με διαφορά μιας ώρας ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας με τον 65ο διαγωνισμό Eurovision θα έρθουν στις οθόνες μας. Η πανδημία δεν επιτρέπει την παρουσία κόσμου ένθεν κακείθεν, η πανδημία δεν επιτρέπει τη μουσική ούτε καν στις καφετέριες και στα μπαρ ακόμα, οπότε η επιλογή γίνεται πιο δύσκολη. Μπάλα ή τραγούδια; Για τους πιο απαιτητικούς, τα συνδυάσαμε και παρουσιάζουμε τον 79ο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, με χαρακτηριστικές ατάκες, τραγούδια και παρουσίες από τον περίφημο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

S.A.G.A.P.O… Γιατί δε γίνεται να λείπει η πιο cult στιγμή στην ιστορία των ελληνικών στιγμών στην Eurovision. Το τραγούδι ύμνος των μεν προς του δε, είναι εξαιρετικά χρήσιμο και ως προς τις στολές που θα μπορούσαν να επιλέξουν να φορέσουν οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ. Από έντεκα τον αριθμό, τρεις οι… ισάξιες ενδεκάδες των προπονητών!

Green room… Εκεί που η μαγεία της Eurovision συναντά τα σκηνοθετικά πλάνα του VAR! Φυσικά, ο διαιτητής! Οι βοηθοί του διαιτητή. Ο τέταρτος. Ο κύριος VAR. Ο βοηθός του κυρίου VAR. Μέχρι και στη Eurovision υπάρχει περιορισμός στα άτομα που μπορούν να είναι πάνω στη σκηνή και να πλαισιώνουν τον διαιτητή. Στη διαιτησία όχι… Καλή επιτυχία κύριε Ντάνι Μάκελι. Καλή επιτυχία κύριε Χέσελ Στέεγκστρα και κύριε Γιαν ντε Βρις. Καλή επιτυχία κύριε Καραντώνη. Καλή επιτυχία κύριε Κέβιν Μπλομ. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας!

Diva… Από τις δύο πιο συζητημένες παρουσίες σε τελικό Eurovision, επιλέγουμε την Danna International. Βοηθάει και το τραγούδι. Η τρανσέξουαλ καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή του Μπίρμιγχαμ το 1998, τραγούδησε το Diva και έφυγε νικήτρια. Στα βαριά τους όπλα στρέφονται και οι προπονητές για να μπορέσουν να πανηγυρίσουν σε έναν τελικό. Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Ματιέ Βαλμπουενά, Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Κάρολ Σβιντέρφσκι και viva Victoria.

Baila el chiki chiki… Ροδόλφο Τσικιλικουάρτε και αφού δεν τον έφερε για ποδοσφαιριστή στον Παναθηναϊκό ο Τσάβι Ρόκα, μπορούμε να θυμηθούμε τη συμμετοχή του στη Eurovision του 2008. Εκπροσώπησε, φυσικά, την Ισπανία, δυστυχώς δεν κέρδισε, όμως έμεινε για το «dance it with Alonso, dance it with Gasol» και, φυσικά, για τις περήφανες στιγμές που ο καλλιτέχνης φώναζε «Περαία, Περαία». Μπορεί να εννοούσε τον Πειραιά, μπορεί την Περαία στη Θεσσαλονίκη, μπορεί και τον παίκτη του Παναθηναϊκού που δεν άρεσε στον Τσάβι Ρόκα.

Douze points… Θα το δώσει η Ελλάδα στην Κύπρο (μας), θα ακουστούν αποδοκιμασίες, και η ζωή θα συνεχιστεί. Ποιο είναι, λοιπόν, το σπουδαίο δωδεκάρι στον τελικό; Έντεκα στο γήπεδο και από ένας στον πάγκο. Ο Πάμπλο Γκαρσία και ο Πέδρο Μαρτίνς στη δική τους προσωπική μάχη, την τέταρτη συνολικά στο μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο έχουν προλάβει να αναμετρηθούν. Προς το παρόν, η πλάστιγγα γέρνει υπέρ του Πορτογάλου που έχει κερδίσει σε δύο ματς, μια νίκη έχει ο Ουρουγουανός και μία οι… εντυπώσεις (σ.σ. ισόπαλο αποτέλεσμα).

Sieben, Sieben, Ai lyu lyu… Γιατί δεν νοείται αφιερωματικό άρθρο που να αφορά τη Eurovision και να μην έχει Verka Serduchka μέσα! Ακόμα μια αδιανόητη αδικία, όταν το 2007 η ουκρανική συμμετοχή έμεινε στη δεύτερη θέση για να κερδίσει η Μαρίγια Σερίφοβιτς, που κομματάρα είχε, φωνάρα είχε, αλλά δεν ήταν κομμάτι Eurovision, πώς να το κάνουμε; Πού ταιριάζει ο Verka με τον τελικό; Ε, δεν είναι προφανής η παραπομπή με το Lasha Tumba-I; Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει;

Μάθημα Σολφέζ… Επειδή είχαμε ώρα να πετάξουμε κάτι ελληνικό μέσα στις αναμνήσεις από τη Eurovision. Μαριάννα Τόλη, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Πασχάλης στον διαγωνισμό του 1977, όταν και πάλι ο ΠΑΟΚ είχε αγωνιστεί στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Το ματς είχε διεξαχθεί στο Στάδιο Καραϊσκάκη, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 2-1 τον δικέφαλο του βορρά, του οποίου οι παίκτες αρνήθηκαν να παραλάβουν τα μετάλλιά τους εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία. Όχι για να μην πιστεύουμε τα κάθε πέρυσι και καλύτερα!

Televoting… επειδή οι επιτροπές, σου λέει, ψήφιζαν με πολιτικά κριτήρια. Αλλά μετά ο κόσμος ψήφιζε με δημογραφικά κριτήρια. Έξαλλοι οι Έλληνες που έδιναν 12αρι στην Αλβανία, έξαλλοι οι Άγγλοι και οι Γερμανοί που έδιναν 12αρια στην Ελλάδα και το πήγαμε στο 50-50%. Έξαλλοι οι τηλεθεατές που πρέπει, πλέον, να πάει 2.30 (κι εγώ περιμένω) για να τελειώσει η ψηφοφορία. Televoting αναγκαστικά και στον τελικό του κυπέλλου, αφού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν εγκρίθηκε η παρουσία οπαδών. Τέτοια εγκρίνεται μόνο στην Premier League και στη… Super League 2.

Αυστραλία… Έχετε ακούσει το Σουηδία γίναμε; Ε, κάπως έτσι καθιερώνεται και η Αυστραλία ως ο άσχετος της παρέας. Όση σχέση έχει με την Eurovision και την Ευρώπη εν γένει, η συμπαθής ήπειρος των καγκουρό (και του Χιου Τζάκμαν), που μετέχει στο θεσμό από το 2015, άλλη τόση έχει και ο Λευτέρης Αυγενάκης με τον τελικό. Πρώτη φορά που ο υφυπουργός αθλητισμού υπήρξε τόσο απαθής στην όλη διαδικασία, απέφυγε τα πολλά λόγια και η μοναδική του τοποθέτηση ήρθε από το Καυταντζόγλειο! Εκεί μίλησε για τον κόσμο στα γήπεδα στη Super League του χρόνου, τη στιγμή που καλά-καλά ο αθλητισμός δεν έχει μπει σε ολοκληρωτική φάση επανεκκίνησης!



Alcohol is free… Η συμπαθής συμμετοχή της Ελλάδας το 2013, έτος στο οποίο ο διαγωνισμός της Eurovision διεξήχθη στις 18 Μαΐου στη Σουηδία, κέρδισε το ασυναγώνιστο εκείνη τη βραδιά hit «Euphoria», ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα το… αλκοόλ ήταν δωρεάν στο ΟΑΚΑ για τους διαιτητές της αναμέτρησης που έμειναν στην ιστορία για το χέρι του Γιάννη Μανιάτη!

Waterloo… Πήγαν οι Abba στη Eurovision και δε θα ήταν η χρονιά στο αφιέρωμα; Πολλώ δε μάλλον, αφού το 1974 είχαμε και πάλι τελικό ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού. Βέβαια τότε, άμαθοι ακόμα οι Ευρωπαίοι σε μεγάλα event, είχαν δύο μήνες διαφορά οι δύο τελικοί, αλλά λεπτομέρεια. Τελικός κυπέλλου Ελλάδας, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου του 1974 και το Waterloo ήταν όλο του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ μπροστά σε 28.000 θεατές στη Νέα Φιλαδέλφεια και με ξένο διαιτητή τον Βάλτερ Χούναρμπιούλερ κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι, μετά το 2-2 των 120 λεπτών, και στέρησε από τον Ολυμπιακό το νταμπλ.

Hard Rock Hallelujah… Ακριβώς ό,τι ταιριάζει στον τελικό. Σκληρό ροκ και μια προσευχή να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην γίνουν… τέρατα στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Το πιο αντισυμβατικό τραγούδι στην ιστορία της Eurovision εμφανίστηκε στην Αθήνα και μοιάζει σαν ένας ύμνος για την ΕΠΟ! Τότε που η Άννα Βίσση δεχόταν σεξουαλική παρενόχληση από οδηγό, τραγουδούσε το Everything και πετούσε στα σκουπίδια τις ελπίδες μας για back to back τίτλους μετά την Έλενα Παπαρίζου και το Number One του 2005.

Die for you… Η Έλενα Παπαρίζου και οι Antique συστήνονται στο ελληνικό κοινό, το ίδιο βράδυ που σπάει ο διάολος το ποδάρι στο «Νίκος Γκούμας»! Είκοσι χρόνια μετά το 2001, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται εκ νέου σε τελικό κυπέλλου, η Έλενα Παπαρίζου είναι κριτής στο «The Voice», το «Νίκος Γκούμας» έχει γκρεμιστεί και ετοιμάζεται να γίνει «Αγία Σοφία», όμως το πάθος για την κατάκτηση του τροπαίου είναι το ίδιο τόσο στο στρατόπεδο των ερυθρολεύκων, όσο και σε εκείνο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.