Τα δεδομένα για το νέο προπονητή της ΑΕΚ, ο Μακέντα που δεν... φεύγει και οι μεταγραφές του Ολυμπιακού που δεν γίνονται μόνο από τον Μαρτίνς. «Καυτές» οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Εντάξει, για τον Χνιντ δεν γεννάται ερώτημα. Ο Νασίμ θα αποχωρήσει απ'την ΑΕΚ. Αλλά θα'ναι ο μόνος κεντρικός αμυντικός που θα φύγει; Είτε αποκτηθεί ο Ντα Σίλβα, είτε άλλος στόπερ, ξαφνικά μαζεύονται πολλοί. Διότι υπάρχει και ο Γούτας. Μην τον προσπερνάμε. Για τον Τσιγκρίνσκι τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Από κει και πέρα, όμως, με Λάτσι, Σβάρνα και Νεντελτσεάρου, προφανώς κάποιος περισσεύει. Ποιος θα αποχωρήσει και πώς; (SPORTIME)

*Τα πετροδόλαρα της Αραβίας δεν έχουν βγει από το μυαλό του Φεντερίκο Μακέντα. Κι ας ανανέωσε μεσούσης της τρέχουσας σεζόν το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Μόνο που ο Ιταλός στράικερ σηκώνει ψηλά τα «θέλω» του προκειμένου να στρίψει το τιμόνι προς Αραβία μεριά και ζητάει ένα συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πολλά τα λεφτά! (FORZA)

* Μην έχετε σίγουρο ότι ο Γιακουμάκης θα μείνει στην Ολλανδία επειδή εκεί τον είδαν να σκοράρει κατά ριπάς. Όχι μόνο χώρα, αλλά και ήπειρο μπορεί να αλλάξει ο Γιώργαρος. Σας το λέω επειδή κάποιοι επιμένουν πως την επόμενη σεζόν θα προκληθεί έντονη ελληνική κόντρα ανάμεσα σε Γιακουμάκη, Δουβίκα και Παυλίδη. Θεωρούν, δηλαδή, δεδομένη την παραμονή του Κρητικού στην Ερεντιβίζιε, την ολλανδική Σούπερ Λίγκα, για να το γράψω στη γλώσσα μας. Εδώ δεν μου προκύπτει ως σίγουρη ούτε η παραμονή του Παυλίδη στη χώρα που παίζει έως τώρα. Θα'χε, πάντως, σασπένς να αγωνίζονται στην Ολλανδία και οι τρεις επιλογές Φαν Σιπ, για την επίθεση της Εθνικής. Του Ολλανδού... Τζόνι! (SPORTIME)

* Θυμάμαι ότι είχα μιλήσει κάποτε με τον Μπουχαλάκη. Τον είχα συναντήσει στο Ηράκλειο όταν έπαιζε στον Εργοτέλη. Τρελός εγώ, προσγειωμένος εκείνος. Με έμφυτη την επιθυμία να δουλεύει και να μαθαίνει. Ακόμα και σήμερα με την ίδια νοοτροπία πηγαίνει στις προπονήσεις. Γι'αυτό τον λατρεύουν οι προπονητές του. Ειδικά οι Πορτογάλοι, που φημίζονται για την προσήλωσή τους στην τακτική. Γι'αυτό και θα μείνει διαπαντός στο λιμάνι. (SPORTIME)

* Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση του νέου προπονητή στην ΑΕΚ. Ο Μανόλο Χιμένεθ όσο συνεχίζει στα Σπάτα ελπίζει η Ένωση να τηρήσει το συμβόλαιο που τους ενώνει και για τη νέα σεζόν, την ώρα που η προπονητολογία με φόντο στον διάδοχό του, ποτέ δεν έπαψε να σηκώνει... σκόνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως κι ανεξάρτητα από τι τελικά θα συμβεί, αυτό στο οποίο συμφωνούν άπαντες εντός των τειχών της ΑΕΚ είναι ένα και ξεκάθαρο: οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από επιθετικό πνεύμα παιχνιδιού, να παίζουν ποδόσφαιρο κατοχής και κυριαρχίας. Και με αυτήν ακριβώς την «συνταγή» πορεύονται στην ΑΕΚ, με επίκεντρο την επόμενη μέρα στην «καυτή» υπόθεση με φόντο την άκρη του πάγκου. (ΩΡΑ)

*Τον περασμένο καλοκαίρι έφθασε ένα βήμα από την πώληση! Τον Ιανουάριο «τσάκισε» το deal με την Εσπανιόλ (σ.σ.: η οποία by the way επιστρέφει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν) in extremis. Χρόνια με «σκιές», αλλά και μία μεγάλη αλήθεια για τον Φεντερίκο Μακέντα: τα 650-700 κατοστάρικα καθαρά συμβόλαιο μέχρι το 2023. Με τρομερή dolce vita σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη και δίχως να΄χει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα ο 30χρονος Ιταλός φορ. Δεν το κουνάει από τον Παναθηναϊκό. Φέτος, σβηστά 10 «παστέλια» πέταξε… Ψάξτε για άλλον! (SPORTIME)

*Ο νέος προπονητής της ΑΕΚ θα φέρει στην… ούγια την υπογραφή του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ούτε του Γιάννη Παπαδόπουλου, ούτε του Παναγιώτη Κονέ, ούτε του Γιάννη Παπαδημητρίου, ούτε του Στάθη Ταυλαρίδη. Ο καινούργιος «εκλεκτός» του πάγκου θα αποτελεί προσωπική επιλογή του ισχυρού άνδρα της Ένωσης και θα στηριχτεί στον απόλυτο βαθμό από την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του στην Ένωση. (FORZA)

* Δεν έχει σχέση η παραμονή του Σεχ Νιάς στον Παναθηναϊκό με τον Λάζλο Μπόλονι. Ο Σενεγαλέζος ήρθε στην Αθήνα χάρην στον Πιέρ Ντρεοσί, αφού τον γενικό διευθυντή της ΠΑΕ γνωρίζουν οι παράγοντες της Λιλ. Οπότε, αν δεν ανανεώσει τη συνεργασία του, τότε δύσκολα οι Γάλλοι θα εμπιστευτούν οποιονδήποτε άλλο για τον ποδοσφαιριστή τους. Προέχει, βεβαίως, να θέλουν και εκείνοι να τον παραχωρήσουν... (LIVESPORT)

*Όσο η ΑΕΚ δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο με επίκεντρο το θέμα του νέου προπονητή, τόσο ο Μανόλο Χιμένεθ και ο εκπρόσωπός του θα ελπίζουν πως δεν θα σταματήσει να παραμένει σε ισχύ το συμβόλαιο του Ανδαλουσιάνου τεχνικού που «τρέχει» και για την επόμενη σεζόν. Κι αν ο Χιμένεθ προ ημέρων πέταξε το… μπαλάκι στον Δημήτρη Μελισσανίδη για την παραμονή του, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ισχύσουν όσα συμφώνησε με το κλαμπ την περίοδο όπου ανέλαβε, ο μάνατζερ του μεταφέρει στο στενό περιβάλλον του πως πιο πιθανή φαντάζει η συνέχιση της συνεργασίας Χιμένεθ-ΑΕΚ παρά το καλοκαιρινό διαζύγιο. Ίδωμεν. (ΩΡΑ)

* Παρά την τρομερή σεζόν του Γιώργου Γιακουμάκη, που από τα αζήτητα της ΑΕΚ λίγο έλειψε να πάρει το «Χρυσό Παπούτσι» στην Eredivisie (33 ματς/29 γκολ), η Φένλο με 1 ισοπαλία και 13 ήττες στα τελευταία 14 παιχνίδια της ήπιε το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού. Η επόμενη μέρα; Η Φένλο θα καθίσει άμεσα στο τραπέζι με την πλευρά του Γιακουμάκη για το τι μέλλει γεννέσθαι, όπου και θα ανακοινώσει και τις οικονομικές της απαιτήσεις για οποιονδήποτε ενδιαφερθεί για την απόκτησή του. Πάνω κάτω, οι Ολλανδοί θα ξεκινήσουν με ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ!!! Ποσό ιδιαίτερα υψηλό εν μέσω κορωνοϊού, για έναν παίκτη που πλήρωσαν μόνο 150 χιλιάδες ευρώ στην ΑΕΚ και συμβόλαιο max ένα 100άρι. (SPORTDAY)

*Μπορεί ο Πέδρο Μαρτίνς να΄ναι ο «πλέι μέικερ» του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό… γήπεδο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως όλες οι κινήσεις της πειραϊκής ομάδας θα αφορούν παίκτες που ο ίδιος θα φέρει στον Πειραιά. Στους «ερυθρόλευκους» αρέσκονται να… σκαλίζουν κι άλλα πρόσωπα τα μεταγραφικά και θα περάσουν 1-2 παίκτες στο ρόστερ της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν. (FORZA)