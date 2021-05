Οι τίτλοι του τέλους θα πέσουν για σένα!

Φτάσαμε στο φινάλε. Μετά από σχεδόν οκτώ μήνες, το ελληνικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να κλείσει για το καλοκαίρι, με την αυλαία των πλέι οφ και πλέι άουτ να πέφτει, με μοναδικό ενδιαφέρον την τελική βαθμολογία.

Play out

ΑΕΛ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Η ήττα στον Βόλο το προηγούμενο Σάββατο έκανε τις καμπάνες να ηχήσουν πένθιμα και η ΑΕΛ δε θα είναι την επόμενη σεζόν στη Super League. Το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και είναι ένα ακόμα ματς, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει ο Αλέξης Κούγιες και οι ανά εποχές κόντρες του. Εσχάτως, το πρόβλημα είναι η ομάδα της Ηπείρου, η οποία στο Αλκαζάρ δε θα κλείσει τη σεζόν, αφού εκκρεμεί – για τυπικούς λόγους φυσικά – η αναμέτρηση με τον Απόλλωνα την προσεχή Τετάρτη.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 15 Μαΐου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΣ δεν κατάφερε να κερδίσει φέτος τη Λάρισα σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις τους και ήταν μόλις μία από τις τρεις ομάδες που δεν το κατάφερε. Επιπλέον, τα συνεχόμενα ματς που δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει η ομάδα της Ηπείρου την ΑΕΛ είναι εννέα και τελευταία του νίκη το 2016.

CASH OUT: Στην άμυνα της Λάρισας απέναντι στον ΠΑΣ. Σε συνέχεια από το προηγούμενο, οι φιλοξενούμενοι ούτε καταφέρνουν να σκοράρουν στα παιχνίδια με την ΑΕΛ. Ένα γκολ στα τελευταία πέντε ματς, τρία εκ των οποίων έχουν λήξει 0-0.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τσόσιτς και Πέερσμαν είναι τιμωρημένοι. Χωρίς τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν παρελθόν η ΑΕΛ, μυστήριο για τον ΠΑΣ η σύνθεση λόγω των προβλημάτων με τον κορωνοϊό.

NO BET: Ακόμα ένας νέος προπονητής για τη Λάρισα. Όχι πώς έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία για το παιχνίδι, αλλά στατιστικά αξίζει να αναφερθεί ότι ο Μιχάλης Ζιώγας θα είναι ο τέταρτος φετινός τεχνικός που θα καθίσει στον πάγκο της.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μανούχος και Διαμαντόπουλος στο Αλκαζάρ την Κυριακή. Για πρώτη φορά θα σφυρίξει Λάρισα φέτος ο 32χρονος ρέφερι, που ήταν διαιτητής στη νίκη του ΠΑΣ στο ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΛΑΜΙΑ

Τίποτα το συγκλονιστικό εκτός από την άτυπη μάχη για την δέκατη ή ενδέκατη θέση του πρωταθλήματος. Σε κουβέντα να βρισκόμαστε, δηλαδή, αφού ουσιαστικό κίνητρο δεν υπάρχει στην αναμέτρηση του Απόλλωνα με τη Λαμία και αμφότερες οι ομάδες σκέφτονται την επόμενη σεζόν. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι γηπεδούχοι έχουν ουσιαστικά κοντά στις είκοσι μέρες να αγωνιστούν, αφού έπαιξαν τελευταία φορά στις 26 Απριλίου, μεσολάβησε η διακοπή του Πάσχα και το αναβληθέν ματς με τον ΠΑΣ.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 15 Μαΐου, 19:30 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Μάκης Χάβος έχει αντιμετωπίσει τέσσερις φορές στην καριέρα του τη Λαμία και ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει νίκη. Ως προπονητής του Παναιτωλικού και τις τέσσερις, έχει ηττηθεί μία φορά κι έχει μετρήσει τρεις ισοπαλίες.

CASH OUT: Τέσσερις συνεχόμενες νίκες έχει η Λαμία απέναντι στον Απόλλωνα, τις δύο φέτος με το ίδιο σκορ (1-0), ενώ στα τελευταία πέντε ματς μεταξύ τους η «ελαφρά ταξιαρχία» έχει πετύχει μόλις ένα γκολ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Προβλήματα με τον κορωνοϊό και στον Απόλλωνα, με τουλάχιστον δύο παίκτες εκτός. Τιμωρημένος ο Μπεχαράνο για τους φιλοξενούμενους.

NO BET: Ακριβώς σε ό,τι αναφέρθηκε και στον πρόλογο. Μια ομάδα που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο να μείνει συγκεντρωμένη δύσκολα μπορεί να εμφανιστεί σε καλή κατάσταση μετά από ένα εικοσαήμερο αγωνιστικής αποχής, το οποίο είχε μέσα και τη γιορτή του Πάσχα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Τσαγκαράκης στο γήπεδο και ο Γκορτσίλας στο VAR ορίστηκαν για την αναμέτρηση. Πρώτο ματς που σφυρίζει στα πλέι άουτ ο Χανιώτης διαιτητής, πρώτη φορά που σφυρίζει φέτος Απόλλων, ενώ ήταν διαιτητής στο Λαμία-Αστέρας Τρίπολης.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΒΟΛΟΣ

Ίδιο σκορ, αλλά εντελώς διαφορετικά συναισθήματα πριν μια εβδομάδα. Ο Βόλος νίκησε 3-1 την Λάρισα όμως δεν κέρδισε τίποτα παραπάνω από τον υποβιβασμό της αντιπάλου του, ενώ η νίκη του Ατρόμητου με το ίδιο σκορ στο Αγρίνιο τού εξασφάλισε την παραμονή στην κατηγορία χωρίς το άγχος και το καρδιοχτύπι της τελευταίας αγωνιστικής. Στο Περιστέρι, λοιπόν, πέφτει η αυλαία και για τις δύο ομάδες με μοναδικό κίνητρο τη βαθμολογική κατάσταση. Ακόμα και αυτό μονόπλευρο, αφού η ομάδα της Μαγνησίας είναι σίγουρα έβδομη, ενώ ο Ατρόμητος θέλει τη νίκη για να πλασαριστεί στην όγδοη θέση ή στη χειρότερη περίπτωση να είναι ένατος.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 15 Μαΐου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δύο ματς, ισάριθμες ήττες για τον Ατρόμητο φέτος απέναντι στον Βόλο και, μάλιστα, χωρίς να σκοράρει. Γενικότερα, ένα θέμα με το γκολ απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας το έχει, αφού έχει μείνει στο μηδέν στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια.

CASH OUT: Ο Χουάν Χοσέ Περέα σκόραρε στο παιχνίδι του Βόλου, ενώ έχει βρει δίχτυα απέναντι στον Ατρόμητο και ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Δύο γκολ σε τρία ματς κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου και μια σχέση… γεννιέται.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Γκαραβέλη, Νίνη, Μαρτίνες και Δουβίκα ο Βόλος.

NO BET: Η σεζόν ολοκληρώθηκε, οι δύο ομάδες ενδεχομένως να κοιτάξουν στο βάθος του ρόστερ για επιλογές στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κάποιοι νεαροί θα κυκλώσουν την ημερομηνία για το ντεμπούτο τους, και σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα εμφανιστούν στο γήπεδο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Δημήτρης Καραντώνης θα σφυρίξει την αναμέτρηση στο Περιστέρι με τον Τάσο Σιδηρόπουλο στο VAR. O 37χρονος διαιτητής ήταν άρχοντας και στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου μεταξύ των δύο ομάδων με τον Βόλο να επικρατεί 1-0 του Ατρόμητου.

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Το ματς της ανακούφισης! Έστω και εν μέρει. Ο ΟΦΗ ανασυγκροτήθηκε και κατάφερε στα πλέι άουτ να αποτινάξει από πάνω του τον μανδύα της ηττοπάθειας που τον κυνηγούσε στο φινάλε της σεζόν και χωρίς άγχος υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Αγρινίου δεν έκανε και πολλά στο έξτρα πρωτάθλημα, όμως έκανε το βασικό: Δεν ήταν χειρότερος από τη Λάρισα και κατάφερε, αν μη τι άλλο, να αποφύγει την τελευταία θέση και τον απευθείας υποβιβασμό. Είναι η ομάδα που πρέπει να μείνει σε αγωνιστική ετοιμότητα και σε καλό ρυθμό, αφού θα περιμένει να δώσει μπαράζ παραμονής με τον εκλεκτό της Super League 2.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 15 Μαΐου, 19:30 (NS4 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν κατάφερε να κερδίσει σε κανένα από τα δύο φετινά ματς ο ΟΦΗ τον Παναιτωλικό και μαζί με το περυσινό στο πρωτάθλημα, είναι τρία τα παιχνίδια που δεν παίρνει τρίποντο.

CASH OUT: Σε αμφότερα τα ματς του πρωταθλήματος σκόραραν και οι δύο ομάδες, κάτι που είναι σύνηθες στις αναμετρήσεις τους. Ακόμα πιο σύνηθες είναι να μπαίνουν γκολ στα παιχνίδια. 22 παιχνίδια στην προϊστορία τους, ούτε ένα 0-0.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Με τις γνωστές απουσίες ο ΟΦΗ, χωρίς Μανθάτη οι φιλοξενούμενοι.

NO BET: Στο ψυχολογικό άδειασμα των παικτών του ΟΦΗ. Ήταν τρομακτικό το come back που έκαναν στα πλέι άουτ, τρομακτική η αυτοσυγκέντρωση που χρειαζόταν και είναι λογικό να άδειασαν έπειτα από τη νίκη στη Λαμία.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τζήλος και Φωτιάς θα είναι το δίδυμο στο Ηράκλειο. Από μία φορά έχει σφυρίξει τις δύο ομάδες ο Λαρισαίος διαιτητής με τον ΟΦΗ να κερδίζει τον ΠΑΣ και τον Παναιτωλικό να χάνει από τον ΠΑΟΚ.

Play off

ΑΕΚ-ΑΡΗΣ

Και τώρα οι δυο τους! Ακούγεται μελοδραματικό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Ειδικά για την ΑΕΚ, είναι κομματάκι μίζερο να θεωρεί ότι είναι σπουδαίος ένας αγώνας στον οποίο απλώς διακυβεύεται η τρίτη θέση και τίποτα παραπάνω. Ο Άρης με ισοπαλία και νίκη κλείνει τη σεζόν εξαιρετικά πετυχημένα και ξεκάθαρα ως overachiever, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που ακόμα κι αν πάρει τη νίκη και προσπεράσει τον αντίπαλό της, δεν μπορεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Απέτυχε να το κάνει ακόμα και στην Τρίπολη, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα και κινδύνεψε να ηττηθεί και να επιστρέψει στην εσωστρέφεια.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 16 Μαΐου, 19:30 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Άρης στα τελευταία ματς των πλέι οφ. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου μοιάζει να έχει αδειάσει ψυχολογικά και σωματικά κι έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

CASH OUT: Στα γκολ! Ματς που πάντα δίνει γκολ, ενίοτε και από τις δύο ομάδες και για να βρούμε αγώνας χωρίς να σημειωθεί τέρμα πάμε πίσω στη σεζόν 1991-92. Απίστευτο; Κι όμως αληθινό.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Αλμπάνης είναι αμφίβολος για την ΑΕΚ.

NO BET: Η ΑΕΚ κερδίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης κερδίζει την ΑΕΚ στην Αθήνα και γενικά μην τα βάζετε και ιδιαίτερα με αυτό το… ζευγάρι. Θα χάσετε τη λογική σας!

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο «ψημένος» από ελληνικό πρωτάθλημα Αντρίς Τρεϊμάνις θα σφυρίξει την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, με τον Μπόγκναρ στο VAR. O Λετονός διαιτητής ήταν άρχοντας και στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος, όταν ο Άρης κέρδισε με 2-0 στο Μαρούσι.

ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Είναι η τελευταία ευκαιρία του Αστέρα να πανηγυρίσει μια νίκη στα πλέι οφ. Μια νίκη που τόσο θέλει και τόσο έψαξε απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά δεν κατάφερε να τη βρει. Μόνο που ο ΠΑΟΚ είναι ο πλέον ακατάλληλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή. Είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, έχει έναν σπουδαίο στόχο μπροστά του και βρίσκεται στο 100% της προσήλωσης και της συγκέντρωσης που μπορεί να είναι μια ομάδα. Ίσως να μην σκέφτεται τόσο το φινάλε των πλέι οφ, όσο τον τελικό, αλλά σίγουρα την Κυριακή θα δει τον αγώνα και ως μια πρόβα ενόψει του ματς που θα κρίνει το δεύτερο τίτλο της σεζόν.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 16 Μαΐου, 19:30 (NS4 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Αστέρα. Στην Τρίπολη, βέβαια, ωστόσο οι Αρκάδες έκαναν δις τη ζημιά φέτος στο δικέφαλο του βορρά και σκοπεύουν στην Τούμπα να τριτώσει το για εκείνους καλό.

CASH OUT: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει σκοράρει στα δύο από τα τρία φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. Αν αγωνιστεί, σίγουρα είναι ένας από τους πιθανούς σκόρερ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Στον ΠΑΟΚ και πώς θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Αν θα είναι για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία πρόβα τελικού ή αν θα προφυλάξει παίκτες ενόψει τελικού.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Γιώργος Τζοβάρας θα είναι διαιτητής στην Τούμπα, με τον Σκουλά στο VAR. Πρώτη φορά που σφυρίζει φέτος Αστέρα Τρίπολης, ενώ στην Τούμπα έχει διαιτητεύσει την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΟΦΗ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις… Και δεν χρειάζεται καν να θεωρείς περασμένα μεγαλεία σεζόν που τα ντέρμπι είχαν κόσμο, παλμό, πάθος, ανταγωνισμό και ο Παναθηναϊκός πάλευε για τον τίτλο. Ακόμα και το προ μηνών ντέρμπι στη Λεωφόρο μοιάζει αιώνες μακριά για το τριφύλλι που πυροβόλησε τα πόδια του στα πλέι οφ και αποδείχθηκε ανήμπορος να κάνει κάτι περισσότερο από το να αποδεχτεί το ρόλο του κομπάρσου που έχει τα τελευταία χρόνια. Ένας κομπάρσος με διαρκώς και μικρότερη συμμετοχή στα τεκταινόμενα γύρω του. Ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στα μεθεόρτια από τη φιέστα και ίσως ορισμένοι παίκτες του να έχουν ακόμα… hangover από την πολλή σαμπάνια.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 16 Μαΐου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Τα ντέρμπι αιωνίων έχουν γίνει μονόπλευρα. Μόλις μια νίκη έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του στα τελευταία δέκα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων.

CASH OUT: Γκολ! Στα δύο από τα τρία φετινά ματς σκόραραν και οι δύο, ενώ μέσα σε μια ολόκληρη δεκαετία από το 2010 και μετά, υπάρχει μόλις μια λευκή ισοπαλία μεταξύ των δύο ομάδων.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένος ο Πούγγουρας, ενώ πολύ δύσκολα θα αγωνιστούν οι Χατζηγιοβάνης και Διούδης. Εκτός και ο Σένκεφελντ. Χωρίς Παπασταθόπουλο ο Ολυμπιακός.

NO BET: Στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι αποκαμωμένος και εξαντλημένος ψυχολογικά, αλλά πιο δύσκολο να συνέλθει είναι η ομάδα που λίγες μέρες πριν έκανε πάρτι και μια εβδομάδα μετά έχει έναν τελικό για τον οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί. Από Δευτέρα που λένε και στο χωριό μας.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αντρέας Έκμπεργκ ορίστηκε στην αναμέτρηση, με τον Σουηδό, που θα σφυρίξει πρώτη φορά στην Ελλάδα. να συνεπικουρείται από τον Γκιλ στο VAR.